Le « Parrain » de la DeFi opère des RWA, et la plateforme de gestion d'actifs tokenisés Superstate a attiré des centaines de millions de dollars en deux ans.

Par Nancy, PANews

La tokenisation devient l'un des rares récits de ce cycle crypto qui fait s'incliner Wall Street et s'accorder les régulateurs. Au milieu de cette folie des Real-World Assets (RWA), Superstate, une société de gestion d'actifs tokenisés dirigée par Robert Leshner, le "parrain de la DeFi" et fondateur de Compound, s'est discrètement développée pour devenir un acteur tokenisé important, attirant des centaines de millions de dollars d'investissements, avec la conformité comme pierre angulaire.

Trois produits tokenisés ont été lancés, avec des centaines de millions de dollars de financement

La tokenisation devient un nouveau moteur de croissance pour le marché financier mondial, et la tendance à mettre des actifs du monde réel sur la blockchain gagne rapidement du terrain. Des preuves de concepts à une croissance explosive de dizaines de milliards de dollars, les RWA ont attiré les géants de Wall Street à y investir. Au milieu de cette vague, Superstate, fondée il y a un peu plus de deux ans, a déjà établi une présence significative sur le marché de la tokenisation.

Superstate est une autre étape pour Leshner dans l'industrie crypto. Il est mieux connu comme le fondateur de Compound, dont le mécanisme "prêter, c'est miner" a déclenché la folie du minage de liquidité en juin 2020, propulsant Compound à une position de leader dans la DeFi, avec sa valeur totale verrouillée (TVL) dépassant des dizaines de milliards de dollars à son apogée.

Cependant, alors que le marché de la DeFi continuait de s'effondrer, l'activité des utilisateurs a chuté, les sorties de capitaux sont devenues perceptibles, et la TVL a régulièrement diminué, l'écosystème financier on-chain autrefois brûlant est entré dans une phase de refroidissement. Au milieu de ce déclin, Leshner a quitté Compound et s'est tourné vers le secteur plus réaliste des RWA, fondant Superstate.

Alors que les leaders de la DeFi redémarrent, les entreprises de risques capitaux se précipitent naturellement pour investir. Dans les premiers jours de son établissement, Superstate a complété deux tours de financement avec la participation d'institutions bien connues telles que ParaFi Capital, 1kx, DRW, CoinFund, Galaxy Digital et Hack VC, avec un montant cumulé de dizaines de millions de dollars.

Superstate a une mission claire : développer des produits financiers conformes et on-chain liés à des actifs du monde réel pour les investisseurs institutionnels, dans le cadre réglementaire financier américain. Actuellement, Superstate a lancé trois produits tokenisés, couvrant trois domaines clés : les obligations gouvernementales, l'arbitrage crypto et les actifs en actions, construisant progressivement un portefeuille d'actifs on-chain diversifié.

En février 2024, Superstate a lancé son premier produit de fonds on-chain, USTB. Bien qu'en apparence un fonds d'obligations du Trésor américain à court terme, il est entièrement conforme à la SEC, avec des registres de propriété régis par les réglementations fédérales américaines. De plus, ses registres de propriété sont stockés sous forme de tokens sur Ethereum, avec la valeur nette d'actif synchronisée quotidiennement via des smart contracts, permettant aux utilisateurs de souscrire, racheter et régler les transactions on-chain.

USTB est principalement destiné aux investisseurs institutionnels qualifiés aux États-Unis, prenant en charge les souscriptions et les rachats en dollars américains ou en stablecoin USDC. Le produit circule sur Ethereum, Solana et Plume Network. Par rapport aux stablecoins traditionnels à rendement nul, USTB fournit des rendements d'intérêt réels sur les fonds on-chain tout en préservant la liquidité des actifs on-chain, réduisant considérablement le coût d'opportunité du capital.

Cette conception a également fait d'USTB un actif de rendement fondamental pour un nombre croissant de protocoles DeFi. Par exemple, Frax Finance l'utilise comme garantie pour son système de stablecoin, Omni Network a inclus USTB dans son bilan, Sky a annoncé un investissement de 300 millions de dollars dans des actifs tokenisés, Arbitrum et Ethena Labs l'ont inclus dans leurs portefeuilles RWA, et le stablecoin réglementé américain USD utilise USTB comme partie de son actif de soutien sous-jacent.

Au 6 août, les actifs sous gestion d'USTB ont atteint près de 420 millions de dollars américains, avec un rendement de 4,04 % au cours des sept derniers jours, juste derrière Franklin, Ondo et WisdomTree parmi les fonds d'obligations du Trésor américain tokenisés.

Après le succès significatif de son premier produit, Superstate est revenu sur le marché en juillet 2024 avec le lancement de son deuxième produit d'investissement, le Superstate Crypto Carry Fund (USCC). Il s'agit d'un fonds d'arbitrage crypto on-chain pour les acheteurs qualifiés, avec une stratégie de base fondée sur le mécanisme "cash and hold" de la finance traditionnelle.

Dans la finance traditionnelle, USCC se concentre principalement sur la base positive dans les marchés à terme de Bitcoin et d'Ethereum. En achetant des actifs au comptant et en vendant simultanément des contrats à terme avec des échéances correspondantes, l'entreprise verrouille la différence de prix et construit un portefeuille d'investissement à risque neutre et à rendement stable. De plus, USCC intègre également le staking d'Ethereum et les obligations du Trésor américain à court terme pour améliorer l'efficacité globale du capital et renforcer la résilience du portefeuille face à la volatilité.

On peut dire que USCC est une autre exploration de l'intégration de la combinabilité des actifs on-chain et de la conformité off-chain. À ce jour, les actifs sous gestion d'USCC ont dépassé 220 millions de dollars américains, et son rendement annualisé sur la stratégie d'investissement a atteint environ 16,17 %, dépassant de loin la moyenne de l'industrie pour les produits d'arbitrage traditionnels. La société a également établi des partenariats avec des protocoles tels que Morpho, Frax, Resolv, Steakhouse Financial et Anzen.

Déployer des actions tokenisées et promouvoir le processus de conformité de la tokenisation

En mai de cette année, Superstate a encore élargi sa gamme de produits dans les actions tokenisées avec le lancement d'Opening Bell, une nouvelle plateforme. Cette plateforme prend en charge l'émission et la négociation d'actions publiques enregistrées auprès de la SEC directement sur les réseaux blockchain, supportant initialement Solana et s'étendant progressivement à d'autres écosystèmes on-chain. Les investisseurs peuvent directement détenir et négocier ces actifs d'actions conformes via des portefeuilles crypto, permettant une interaction directe entre les actions traditionnelles et les protocoles DeFi. Opening Bell a déjà établi des partenariats avec Upexi, SOL Strategies, Galaxy et d'autres pour promouvoir la tokenisation on-chain de leurs actifs en actions.

Pour promouvoir l'adoption de la tokenisation sur les marchés financiers, Superstate a également lancé le Superstate Industry Committee (SIC), qui a jusqu'à présent attiré plus de 50 membres traditionnels et crypto, dont 1KX, Aave, Uniswap, Solana Foundation, BitGo, Galaxy Digital, Bitwise, Maple Finance et Plume.

Leshner a vu la convergence de la DeFi et de la finance traditionnelle dès l'ère Compound, mais la pression réglementaire a entravé les progrès. Avant le lancement officiel de Superstate, Compound s'est associé à Fireblocks et Circle pour lancer Compound Treasury, un produit à taux fixe pour les entreprises et les institutions. Ce produit déployait USDC au sein du protocole Compound à un taux d'intérêt garanti de 4 %, un taux dépassant de loin les rendements du Trésor américain à l'époque. Cependant, en raison de la volatilité du marché DeFi, des rendements en baisse et des pressions de conformité, Compound Treasury a finalement été fermé au premier trimestre 2023.

"La principale limitation de la DeFi est que les actifs natifs de la crypto sont les seuls actifs interopérables", a déclaré Leshner lors du lancement de Superstate. Il est très optimiste quant au potentiel de la tokenisation des actifs, et a déclaré publiquement à de nombreuses reprises que sur les marchés financiers traditionnels, changer la propriété des actifs est un processus complexe et inefficace, chaque changement nécessitant des processus étendus de back-office, de règlement et de liquidation. La tokenisation, en revanche, est un moyen plus efficace d'enregistrer la propriété, éliminant les intermédiaires encombrants et réduisant considérablement les coûts de transaction et de règlement. Il croit que la tokenisation deviendra une tendance centrale des marchés financiers futurs, amenant divers actifs, tels que les actions, les obligations et l'immobilier, sur la blockchain pour réaliser une structure de marché plus efficace, transparente et conforme.

En même temps, Leshner a constamment priorisé la conformité comme stratégie centrale. Il croit qu'une réglementation appropriée ne devrait pas être une barrière, mais plutôt un outil pour rendre la DeFi plus inclusive, sécurisée et largement acceptée. Les orientations de la SEC sur les actifs crypto et la tokenisation de sécurité prennent progressivement forme, avec l'émission de multiples directives et le potentiel d'exemptions. Il prédit que d'ici la fin de 2025, le marché de la tokenisation de sécurité aura véritablement décollé dans un environnement réglementaire plus mature.

Superstate a intensifié ses efforts cette année pour aborder la conformité. En plus de s'enregistrer comme agent de transfert auprès de la SEC américaine, visant à intégrer pleinement les actifs tokenisés dans le cadre réglementaire financier existant, il a également activement promu des percées dans les politiques de tokenisation et l'établissement de normes industrielles. Par exemple, il y a quelques mois, Superstate s'est associé au Solana Policy Institute (SPI), une nouvelle organisation de lobbying à Washington, pour soumettre une proposition appelée Project Open, plaidant pour l'émission et la négociation de titres sur des blockchains publiques, et soumettant des propositions de cadre juridique pertinentes, préconisant l'inclusion d'actifs traditionnels tels que les actions et les obligations sur la chaîne, et fournissant des exemptions réglementaires spécifiques pour les protocoles blockchain non-custodial.

Il convient de mentionner que Leshner lui-même participe également activement au jeu populaire actuel de cryptomonnaie et d'actions. Par exemple, il a utilisé le NFT CryptoPunk #5577 pour échanger contre des actions préférentielles de GameSquare d'une valeur de 5,15 millions de dollars américains ; il a également dépensé environ 2,03 millions de dollars américains pour acquérir plus de la moitié des actions de la société de spiritueux LQR House Inc., essayant d'établir un plan de trésorerie crypto, ce qui a une fois déclenché un différend sur le contrôle de l'entreprise.