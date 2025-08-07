Les ETFs Bitcoin interrompent une série de 4 jours de sorties avec des afflux de 91,5 millions de dollars

Les fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin au comptant américains ont rompu une série de quatre jours de débit mercredi, enregistrant 91,5 millions de dollars en transferts nets entrants, selon les données de SoSoValue.
Points clés :
L'IBIT de BlackRock a mené la remontée avec 42 millions de dollars d'entrées, suivi de 26,35 millions de dollars dans le BITB de Bitwise.
Le GBTC de Grayscale est également devenu positif, rapportant 14,5 millions de dollars. Les fonds de Fidelity et VanEck ont affiché des gains plus modestes, tandis que l'ARKB d'ARK & 21Shares était le seul fonds majeur à enregistrer des débits, perdant 5,37 millions de dollars.
Le retour aux entrées fait suite à un exode brutal de 1,45 milliard de dollars au cours des quatre séances de trading précédentes, motivé par l'incertitude des indicateurs macroéconomiques et un repli du marché dans l'appétit pour le risque.
Comme rapporté, le marché des ETF crypto a connu une forte vente, avec plus de 333 millions de dollars retirés des ETF Bitcoin au comptant américains et 465 millions de dollars des ETF Ethereum mardi.
L'IBIT et l'ETHA de BlackRock représentaient plus de 84% de ces débits, marquant un renversement majeur après des semaines d'entrées constantes.
D'autres entreprises comme Fidelity et Grayscale ont également fait face à des rachats importants, alimentant les craintes que le marché haussier ait atteint son apogée.
Malgré la panique du marché, certains investisseurs soutiennent que la vente est motivée par l'émotion.
L'investisseur crypto Ted Pillows l'a qualifié de "PTSD de 2017 et 2021", notant que la présence de 60% d'investisseurs particuliers a probablement déclenché des prises de bénéfices plutôt qu'une sortie stratégique. Les ETF Ethereum ont connu leur plus important débit quotidien à ce jour, mais les analystes soutiennent que les fondamentaux restent intacts.
Bitcoin s'est consolidé dans une bande étroite entre 140 000 et 150 000 dollars, les traders restant largement en marge au milieu de données économiques américaines mitigées.
À 0h05 jeudi, l'actif est en hausse de 0,91% au cours des dernières 24 heures à 114 551 dollars, selon le tracker de prix de The Block.
Les ETF basés sur Ethereum ont également affiché une dynamique positive, avec 35,12 millions de dollars de transferts nets entrants mercredi.
L'ETHA de BlackRock a rapporté 33,39 millions de dollars, tandis que l'ETHE de Grayscale a ajouté 10 millions de dollars. Le Mini Ethereum Trust de Grayscale a enregistré 8,67 millions de dollars de débits.
Comme rapporté, le système de retraite de l'État du Michigan a fortement augmenté son exposition au Bitcoin, triplant ses avoirs dans l'ETF Bitcoin ARK 21Shares à 300 000 actions, évaluées à 11,4 millions de dollars au deuxième trimestre.
Au 31 mars, le fonds de pension de 19,3 milliards de dollars détenait 100 000 actions.
Parallèlement au Bitcoin, le Michigan détient également une allocation stable en Ethereum via 460 000 actions du Grayscale Ethereum Trust (ETHE), actuellement évaluées à environ 13,6 millions de dollars, une position qu'il maintient depuis septembre 2024.
Cette décision place le Michigan parmi une cohorte croissante de fonds de pension d'État américains augmentant leur exposition aux actifs liés aux crypto-monnaies.
Le State of Wisconsin Investment Board, par exemple, détient maintenant plus de 6 millions d'actions de l'iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock, d'une valeur d'environ 387,3 millions de dollars.
Pendant ce temps, les analystes ETF seniors de Bloomberg ont attribué une probabilité de 95% que la SEC approuve des ETF au comptant pour Solana, XRP et Litecoin cette année, augmentant leurs probabilités précédentes de 90% au milieu d'un optimisme croissant pour les produits crypto institutionnels.