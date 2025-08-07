Les ETFs Bitcoin interrompent une série de 4 jours de sorties avec des afflux de 91,5 millions de dollars

Les ETFs Bitcoin au comptant américains ont mis fin à une série de quatre jours de débit mercredi, enregistrant 91,5 millions de dollars en transferts nets entrants, selon les données de SoSoValue. Points clés : Les ETFs Bitcoin au comptant américains ont connu une remontée avec 91,5 millions de dollars en transferts nets entrants, mettant fin à une série de quatre jours de débit. L'IBIT de BlackRock a mené la reprise, tandis que l'ARKB d'ARK & 21Shares était le seul fonds majeur avec des débits. Les analystes suggèrent que les ventes récentes étaient motivées par la peur, et non par des facteurs fondamentaux, alors que les ETFs Ethereum sont également revenus à des transferts nets entrants. L'IBIT de BlackRock a mené la remontée avec 42 millions de dollars d'entrées, suivi de 26,35 millions de dollars dans le BITB de Bitwise. Le GBTC de Grayscale est également devenu positif, attirant 14,5 millions de dollars. Les fonds de Fidelity et VanEck ont affiché des gains plus modestes, tandis que l'ARKB d'ARK & 21Shares était le seul fonds majeur à enregistrer des débits, perdant 5,37 millions de dollars. Les ETFs Bitcoin rebondissent après un débit de 1,45 milliard de dollars au milieu des tensions du marché Le retour aux entrées fait suite à un exode brutal de 1,45 milliard de dollars au cours des quatre sessions de trading précédentes, motivé par l'incertitude des indicateurs macroéconomiques et un repli du marché dans l'appétit pour le risque. Comme rapporté, le marché des ETF crypto a connu une forte vente, avec plus de 333 millions de dollars retirés des ETFs Bitcoin au comptant américains et 465 millions de dollars des ETFs Ethereum mardi. L'IBIT et l'ETHA de BlackRock représentaient plus de 84% de ces débits, marquant un renversement majeur après des semaines d'entrées constantes. D'autres entreprises comme Fidelity et Grayscale ont également fait face à des rachats importants, alimentant les craintes que le marché haussier ait atteint son sommet. Malgré la panique du marché, certains investisseurs soutiennent que la vente est motivée par l'émotion. L'investisseur crypto Ted Pillows l'a qualifiée de "PTSD de 2017 et 2021", notant que la présence de 60% d'investisseurs particuliers a probablement déclenché des prises de bénéfices plutôt qu'une sortie stratégique. Les ETFs Ethereum ont connu leur plus important débit quotidien à ce jour, mais les analystes soutiennent que les fondamentaux restent intacts. Les gens ont peur des débits des ETF $ETH au cours des deux derniers jours. Maintenant, certains pensent que c'est le sommet. Mais soyons réalistes, cette peur n'est pas enracinée dans les fondamentaux. C'est un bagage émotionnel. C'est le PTSD d'avoir été brûlé en 2017 et 2021. Juste la semaine dernière, le sentiment était extrêmement... pic.twitter.com/otFc8gCXTE — Ted (@TedPillows) 5 août 2025 Le Bitcoin s'est consolidé dans une bande étroite entre 140 000 et 150 000 dollars, les traders restant largement en marge au milieu de données économiques américaines mitigées. À 00h05 jeudi, l'actif est en hausse de 0,91% au cours des dernières 24 heures à 114 551 dollars, selon le tracker de prix de The Block. Les ETFs basés sur Ethereum ont également affiché une dynamique positive, avec 35,12 millions de dollars en transferts nets entrants mercredi. L'ETHA de BlackRock a attiré 33,39 millions de dollars, tandis que l'ETHE de Grayscale a ajouté 10 millions de dollars. Le Mini Ethereum Trust de Grayscale a enregistré 8,67 millions de dollars de débits. Le fonds de pension de l'État du Michigan triple ses avoirs en ETF Bitcoin Comme rapporté, le système de retraite de l'État du Michigan a fortement augmenté son exposition au Bitcoin, triplant ses avoirs dans l'ETF Bitcoin ARK 21Shares à 300 000 actions, évaluées à 11,4 millions de dollars au deuxième trimestre. Au 31 mars, le fonds de pension de 19,3 milliards de dollars détenait 100 000 actions. Parallèlement au Bitcoin, le Michigan détient également une allocation stable en Ethereum via 460 000 actions du Grayscale Ethereum Trust (ETHE), actuellement évaluées à environ 13,6 millions de dollars, une position qu'il a maintenue depuis septembre 2024. Cette décision place le Michigan parmi une cohorte croissante de fonds de pension d'État américains augmentant leur exposition aux actifs liés aux crypto-monnaies. Le State of Wisconsin Investment Board, par exemple, détient maintenant plus de 6 millions d'actions de l'iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock, d'une valeur d'environ 387,3 millions de dollars. Pendant ce temps, les analystes seniors ETF de Bloomberg ont attribué une probabilité de 95% que la SEC approuve des ETFs au comptant pour Solana, XRP et Litecoin cette année, augmentant leurs chances précédentes de 90% au milieu d'un optimisme croissant pour les produits crypto institutionnels. Les ETFs Bitcoin au comptant américains ont mis fin à une série de quatre jours de débit mercredi, enregistrant 91,5 millions de dollars en transferts nets entrants, selon les données de SoSoValue. Points clés : Les ETFs Bitcoin au comptant américains ont connu une remontée avec 91,5 millions de dollars en transferts nets entrants, mettant fin à une série de quatre jours de débit. L'IBIT de BlackRock a mené la reprise, tandis que l'ARKB d'ARK & 21Shares était le seul fonds majeur avec des débits. Les analystes suggèrent que les ventes récentes étaient motivées par la peur, et non par des facteurs fondamentaux, alors que les ETFs Ethereum sont également revenus à des transferts nets entrants. L'IBIT de BlackRock a mené la remontée avec 42 millions de dollars d'entrées, suivi de 26,35 millions de dollars dans le BITB de Bitwise. Le GBTC de Grayscale est également devenu positif, attirant 14,5 millions de dollars. Les fonds de Fidelity et VanEck ont affiché des gains plus modestes, tandis que l'ARKB d'ARK & 21Shares était le seul fonds majeur à enregistrer des débits, perdant 5,37 millions de dollars. Les ETFs Bitcoin rebondissent après un débit de 1,45 milliard de dollars au milieu des tensions du marché Le retour aux entrées fait suite à un exode brutal de 1,45 milliard de dollars au cours des quatre sessions de trading précédentes, motivé par l'incertitude des indicateurs macroéconomiques et un repli du marché dans l'appétit pour le risque. Comme rapporté, le marché des ETF crypto a connu une forte vente, avec plus de 333 millions de dollars retirés des ETFs Bitcoin au comptant américains et 465 millions de dollars des ETFs Ethereum mardi. L'IBIT et l'ETHA de BlackRock représentaient plus de 84% de ces débits, marquant un renversement majeur après des semaines d'entrées constantes. D'autres entreprises comme Fidelity et Grayscale ont également fait face à des rachats importants, alimentant les craintes que le marché haussier ait atteint son sommet. Malgré la panique du marché, certains investisseurs soutiennent que la vente est motivée par l'émotion. L'investisseur crypto Ted Pillows l'a qualifiée de "PTSD de 2017 et 2021", notant que la présence de 60% d'investisseurs particuliers a probablement déclenché des prises de bénéfices plutôt qu'une sortie stratégique. Les ETFs Ethereum ont connu leur plus important débit quotidien à ce jour, mais les analystes soutiennent que les fondamentaux restent intacts. Les gens ont peur des débits des ETF $ETH au cours des deux derniers jours. Maintenant, certains pensent que c'est le sommet. Mais soyons réalistes, cette peur n'est pas enracinée dans les fondamentaux. C'est un bagage émotionnel. C'est le PTSD d'avoir été brûlé en 2017 et 2021. Juste la semaine dernière, le sentiment était extrêmement... pic.twitter.com/otFc8gCXTE — Ted (@TedPillows) 5 août 2025 Le Bitcoin s'est consolidé dans une bande étroite entre 140 000 et 150 000 dollars, les traders restant largement en marge au milieu de données économiques américaines mitigées. À 00h05 jeudi, l'actif est en hausse de 0,91% au cours des dernières 24 heures à 114 551 dollars, selon le tracker de prix de The Block. Les ETFs basés sur Ethereum ont également affiché une dynamique positive, avec 35,12 millions de dollars en transferts nets entrants mercredi. L'ETHA de BlackRock a attiré 33,39 millions de dollars, tandis que l'ETHE de Grayscale a ajouté 10 millions de dollars. Le Mini Ethereum Trust de Grayscale a enregistré 8,67 millions de dollars de débits. Le fonds de pension de l'État du Michigan triple ses avoirs en ETF Bitcoin Comme rapporté, le système de retraite de l'État du Michigan a fortement augmenté son exposition au Bitcoin, triplant ses avoirs dans l'ETF Bitcoin ARK 21Shares à 300 000 actions, évaluées à 11,4 millions de dollars au deuxième trimestre. Au 31 mars, le fonds de pension de 19,3 milliards de dollars détenait 100 000 actions. Parallèlement au Bitcoin, le Michigan détient également une allocation stable en Ethereum via 460 000 actions du Grayscale Ethereum Trust (ETHE), actuellement évaluées à environ 13,6 millions de dollars, une position qu'il a maintenue depuis septembre 2024. Cette décision place le Michigan parmi une cohorte croissante de fonds de pension d'État américains augmentant leur exposition aux actifs liés aux crypto-monnaies. Le State of Wisconsin Investment Board, par exemple, détient maintenant plus de 6 millions d'actions de l'iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock, d'une valeur d'environ 387,3 millions de dollars. Pendant ce temps, les analystes seniors ETF de Bloomberg ont attribué une probabilité de 95% que la SEC approuve des ETFs au comptant pour Solana, XRP et Litecoin cette année, augmentant leurs chances précédentes de 90% au milieu d'un optimisme croissant pour les produits crypto institutionnels.