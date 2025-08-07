Le projet blockchain britannique BOB a levé un total de 21 millions de dollars américains en financement, avec la participation d'Amber Group et d'autres.

PANews a rapporté le 7 août que BOB, un projet blockchain britannique axé sur la construction d'une chaîne DeFi hybride Bitcoin et Blockchain Ethereum, a levé un total de 21 millions de dollars depuis décembre 2024. La dernière levée de fonds, totalisant 9,5 millions de dollars, a attiré de nouveaux investisseurs tels que Anchorage, Amber Group et Sats Ventures, tandis que les soutiens existants, notamment Castle Island Ventures, Ledger et RockawayX, ont également participé.
