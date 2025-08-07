L'Autorité des valeurs mobilières des EAU et la VARA de Dubaï concluent une coopération réglementaire sur les cryptomonnaies pour promouvoir la reconnaissance mutuelle des licences Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/07 17:27 Partager

PANews a rapporté le 7 août que, selon Cointelegraph, l'Autorité des valeurs mobilières et des matières premières des EAU (SCA) et l'Autorité de régulation des actifs virtuels de Dubaï (VARA) ont annoncé un partenariat stratégique pour unifier le cadre réglementaire national des cryptomonnaies. Les deux parties reconnaîtront mutuellement les licences de fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP), mais cela ne se traduit pas automatiquement par une approbation automatique; VARA doit encore se soumettre à des revues de conformité, y compris celles liées à la lutte contre le blanchiment d'argent (AML/CFT). Le nouveau mécanisme, qui comprend un enregistrement unifié, un partage de données en temps réel et un comité conjoint de surveillance et de révision législative, vise à simplifier le processus d'approbation et à renforcer la compétitivité des EAU dans le paysage réglementaire mondial des cryptomonnaies.