AguilaTrades a une fois de plus utilisé un effet de levier de 4,6 millions d'USDC pour ouvrir des positions longues de 98 millions de dollars en BTC et ETH

PANews a rapporté le 7 août que la surveillance d'Onchain Lens a révélé qu'AguilaTrades, la "mystérieuse baleine" qui avait précédemment perdu 40 millions de dollars, est redevenue active. Il a déposé 4,6 millions de dollars en USDC sur la plateforme HyperLiquided et a ouvert des positions longues hautement leviérées totalisant 98 millions de dollars, incluant un effet de levier de 40x sur BTC et de 25x sur ETH.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.