AguilaTrades a une fois de plus utilisé un effet de levier de 4,6 millions d'USDC pour ouvrir des positions longues de 98 millions de dollars en BTC et ETH

PANews a rapporté le 7 août que la surveillance d'Onchain Lens a révélé qu'AguilaTrades, la "mystérieuse baleine" qui avait précédemment perdu 40 millions de dollars, est redevenue active. Il a déposé 4,6 millions de dollars en USDC sur la plateforme HyperLiquided et a ouvert des positions longues hautement leviérées totalisant 98 millions de dollars, incluant un effet de levier de 40x sur BTC et de 25x sur ETH.