WLFI lance un programme de points USD1 pour récompenser les utilisateurs de stablecoin

PANews a rapporté le 7 août que WLFI a annoncé le lancement prochain d'un Programme de Points USD1, visant à récompenser les utilisateurs de stablecoin grâce à un mécanisme de récompense de fidélité. Le programme s'associera initialement à des échanges crypto sélectionnés, permettant aux utilisateurs de gagner des points grâce à des activités telles que le trading de paires USD1, la détention de soldes USD1, la participation au staking USD1, et l'utilisation de protocoles DeFi désignés.

Les règles de points et les détails des partenaires seront annoncés prochainement, et le plan prévoit également de prendre en charge les fonctions interactives de l'application mobile WLFI.