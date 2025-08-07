INFINIT : Les réclamations d'airdrop IN seront ouvertes aujourd'hui à 18h00 pour une période d'un mois Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/07 17:22 Partager

PANews a rapporté le 7 août que, selon une annonce officielle, les utilisateurs de l'écosystème INFINIT peuvent désormais réclamer l'airdrop IN sur claim.infinit.tech de 18h00 le 7 août à 18h00 le 6 septembre (UTC+8). Les Kaito Yappers peuvent réclamer directement sur la plateforme Kaito en même temps. Le jeton $IN lancé par INFINIT sert de moteur économique de la DeFi Agentique, stimulant la croissance de la plateforme à travers trois piliers : le partage de commission de protocole, les droits de vote et l'accès prioritaire aux fonctionnalités avancées. Les détenteurs d'IN reçoivent des revenus du protocole, des droits de vote et un accès prioritaire aux fonctionnalités avancées de la plateforme. La plateforme met l'accent sur l'exécution de stratégies DeFi en un clic et en plusieurs étapes, récompensant les stakers d'IN avec des frais de protocole. Les stakers donnent du pouvoir aux meilleurs créateurs de stratégies, créant un cercle vertueux de croissance.

