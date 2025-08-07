La banque centrale de Chine effectuera des opérations de prise en pension de titres d'un montant de 700 milliards de yuans Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/07 17:06 Partager

PANews a rapporté le 7 août que le Bureau des opérations de marché ouvert de la Banque populaire de Chine a publié une annonce indiquant que, afin de maintenir une liquidité abondante dans le système bancaire, le 8 août 2025, la Banque populaire de Chine effectuera une opération de rachat inversé de 700 milliards de yuans avec une quantité fixe, des enchères de taux d'intérêt et des méthodes d'enchères à prix multiples, pour une durée de 3 mois (91 jours).

