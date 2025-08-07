Ant Financial : Sa chaîne publique blockchain auto-développée Jovay devrait être lancée sur le mainnet en septembre de cette année, et n'impliquera pas d'émission de jetons. Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/07 18:11 Partager

PANews a rapporté le 7 août que la vice-présidente du groupe Ant et présidente de l'activité blockchain d'Ant Digit, Bian Zhuoqun, a révélé aujourd'hui que la chaîne publique autodéveloppée de l'entreprise, capable de traiter des transactions réelles, devrait être lancée fin septembre 2025. Le 30 avril de cette année, Ant Digit a lancé sa blockchain Layer 2, Jovay, et a explicitement déclaré que Jovay est une blockchain conforme, de niveau institutionnel et n'émettra pas de token. Bian Zhuoqun a déclaré qu'Ant Digit s'engage à devenir une passerelle reliant le Web2 et le Web3, fournissant des actifs plus fiables pour le Web3 et introduisant plus de capitaux conformes au Web2. Elle a cité des données prédisant que le marché mondial de la tokenisation devrait atteindre 16 billions de dollars d'ici 2030. Ant Digit élargit actuellement son portefeuille d'actifs RWA dans les domaines des nouvelles énergies, de la puissance de calcul, de la finance et d'autres secteurs.

