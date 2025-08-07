CEXDEX+
PANews a rapporté le 7 août que selon des médias étrangers, Trump signera un décret jeudi, visant à permettre aux fonds de capital-investissement, à l'immobilier, aux crypto-monnaies et autres alternatives

Trump va signer un décret autorisant les 401(k) à investir dans des actifs alternatifs comme les cryptomonnaies

Auteur : PANewsSource : PANews
2025/08/07 18:08
PANews a rapporté le 7 août que selon des médias étrangers, Trump signera un décret jeudi, visant à permettre aux capitaux privés, à l'immobilier, aux cryptomonnaies et autres actifs alternatifs d'être inclus dans le champ d'investissement des comptes de retraite 401(k) américains.

