Trump va signer un décret autorisant les 401(k) à investir dans des actifs alternatifs comme les cryptomonnaies Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/07 18:08 Partager

PANews a rapporté le 7 août que selon des médias étrangers, Trump signera un décret jeudi, visant à permettre aux capitaux privés, à l'immobilier, aux cryptomonnaies et autres actifs alternatifs d'être inclus dans le champ d'investissement des comptes de retraite 401(k) américains.

