Publication du premier livre blanc de l'industrie RWA de Hong Kong : L'idée que tout peut être un RWA est une fausse proposition

PANews a rapporté le 7 août que, selon 36Kr, le "Rapport de recherche sur le développement de l'industrie des garanties d'actifs du monde réel (RWA) - Édition industrie 2025" a été publié aujourd'hui à Hong Kong, proposant systématiquement des critères et un cadre pour la sélection des actifs RWA. Avec le développement rapide de la tokenisation des Real-World Assets (RWA), le marché a été inondé par l'idée que "tout peut être un RWA". Le rapport souligne que tous les actifs ne sont pas adaptés à la tokenisation RWA, et que la notion de "tout peut être un RWA" est une fausse proposition. Les actifs qui réussissent à atteindre une mise en œuvre à grande échelle doivent répondre à trois seuils clés : stabilité de la valeur, titre juridique clair et données off-chain vérifiables.

