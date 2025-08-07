Musk : La fonction de génération vidéo Grok Imagine est maintenant disponible sur Android Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/07 17:36 Partager

PANews a rapporté le 7 août que Elon Musk a annoncé que la Fonctionnalité de génération vidéo Grok Imagine est maintenant disponible sur Android. Les utilisateurs peuvent expérimenter cette Fonctionnalité sur les appareils Android, mais l'option de téléchargement vidéo n'est pas encore disponible. Musk a déclaré que la Fonctionnalité de téléchargement sera disponible plus tard aujourd'hui.

