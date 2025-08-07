CEXDEX+
Interview exclusive avec le Directeur Général de Solana Mobile : Comment le mobile Web3 sans commission Seeker déclenche-t-il l'effet volant d'inertie ?

Auteur : PANewsSource : PANews
2025/08/07 17:30
Auteur : Token Relations

Compilé par Tim, PANews

Dans la nouvelle série d'interviews Solana Sessions de ce mois-ci, nous avons parlé avec Emmett Hollyer, Directeur Général de Solana Mobile.

Solana Mobile, un projet innovant de Solana Labs, s'engage à intégrer profondément des fonctionnalités crypto-natives dans les smartphones. Le téléphone Seeker récemment lancé incarne cette philosophie. Cet appareil Android dispose d'un portefeuille crypto "Seed Vault" intégré, d'un stockage sécurisé pour les mnémoniques de clés privées, et d'un support natif pour les Applications Décentralisées (DApps) via le magasin d'applications Solana.

Solana Mobile développe un produit qui offre la même fluidité que les appareils Web2 tout en incorporant des éléments Web3. Nous examinerons comment ce projet favorise l'adoption mobile de l'écosystème Web3 en offrant une expérience Web3 mobile plus conviviale pour les utilisateurs et développeurs crypto grâce à une meilleure utilisabilité, sécurité et performance.

Explorer la nouvelle ère des smartphones Web3

Les gens ordinaires sont constamment collés à leurs smartphones, tandis que les utilisateurs crypto-natifs ne peuvent pas vivre sans écrans d'ordinateur. Cependant, un problème majeur du Web3 aujourd'hui est que trop d'applications ne sont pas adaptées aux mobiles.

Solana Mobile tente de résoudre ce problème avec le "Seeker", un téléphone conçu pour faciliter l'utilisation des applications crypto en déplacement. Emmet Hollyer, directeur général de Solana Mobile, a déclaré que le nouveau téléphone arrive un peu plus de deux ans après le lancement de son modèle phare Saga, mais il apporte de nouveaux éléments de design.

Ce téléphone introduit une nouvelle technologie de coffre-fort pour protéger les actifs numériques. Les utilisateurs peuvent signer des transactions avec un double toucher + scan d'empreinte digitale, et la logique d'opération est exactement la même que la méthode d'authentification Apple Pay.

"Nous voulons rendre cela aussi fluide que possible," a déclaré Hollyer. "Lorsque vous utilisez des produits internet, cela devrait être sans friction, mais quand vous commencez à utiliser des produits crypto, cela devient souvent difficile."

Solana Seeker vise également à rendre l'expérience de développement tout aussi pratique et rentable. Hollyer a expliqué que le magasin d'applications Solana Mobile propose près de 100 applications mobiles, avec un déploiement gratuit. Contrairement aux magasins d'applications web traditionnels, qui peuvent être restrictifs, le Solana Mobile Store brise le moule, permettant aux développeurs de libérer leur créativité et d'expérimenter véritablement la puissance de la décentralisation.

Hollyer a ajouté : "Notre plateforme est extrêmement favorable aux cryptomonnaies. Les développeurs n'ont pas à se soucier du marketing ou de cacher les fonctionnalités crypto, et nous ne facturons aucuns frais. Notre objectif principal est de soutenir les équipes de développement dans la création d'excellentes applications et leur mise sur le marché."

Le téléphone Seeker élimine également la structure de frais courante dans d'autres magasins d'applications mobiles. "Un principe fondamental de nombreuses innovations en cryptomonnaie est d'éliminer les intermédiaires entre les utilisateurs et les entreprises," a déclaré Holler. "Facturer des frais élevés de 30% est contraire à la philosophie de notre écosystème, et nous croyons fermement que ce n'est pas la voie pour atteindre nos objectifs."

Solana Mobile s'engage pleinement à transformer Seeker en une plateforme "d'infrastructure financière" qui va au-delà des appareils crypto. Le Directeur des Opérations Holler a révélé qu'avec le lancement de "Seeker Season" en septembre, davantage de DApps seront lancées. Positionné comme "infrastructure financière", ce téléphone élargit la finance inclusive en abaissant la barrière d'entrée pour les développeurs. Que ce soit pour acquérir de nouveaux utilisateurs ou développer des applications, le téléphone Seeker deviendra un canal fondamental pour briser les barrières de l'industrie.

"Si vous pouvez créer un scénario où il y a un tas d'applications convaincantes et uniques qui attirent plus d'utilisateurs vers leurs téléphones et stimulent plus de dépenses, alors le flux d'argent qui en résulte créera des opportunités économiques pour les développeurs, ce qui attirera encore plus de développeurs," a déclaré Hollyer. Cet effet de volant d'inertie construira un écosystème financier durable pour les utilisateurs et les développeurs, a-t-il ajouté.

Rapport des ventes de Solana Seeker

  • 150 000 précommandes
  • 80% des commandes proviennent de l'extérieur des États-Unis
  • 10 pistes, 100 DApps
  • Prix : 500$

Configuration matérielle du Solana Seeker

  • Processeur MediaTek Dimensity 7300
  • 8 Go de RAM
  • 128 Go d'espace de stockage
  • Écran AMOLED de 6,36 pouces, 460 PPI, 120 Hz
