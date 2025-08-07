La Banque d'Angleterre réduit les taux d'intérêt de 25 points de base Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/07 19:01 Partager

PANews a rapporté le 7 août que la Banque d'Angleterre a abaissé son taux d'intérêt directeur de 4,25% à 4%, la cinquième baisse de taux dans cette série de réductions, conformément aux attentes du marché.

