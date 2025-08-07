CEXDEX+
La Chine se prépare à lancer ses premiers stablecoins dans le cadre d'un effort plus large visant à réduire sa dépendance au Dollar américain (USD), selon un rapport du Financial Times publié mercredi.La Chine se prépare à lancer ses premiers stablecoins dans le cadre d'un effort plus large visant à réduire sa dépendance au Dollar américain (USD), selon un rapport du Financial Times publié mercredi.

La Chine envisage le lancement des premiers stablecoins pour défier la domination du Dollar américain

Auteur : FxstreetSource : Fxstreet
2025/08/07 14:54
  • La Chine prévoit d'autoriser le lancement de ses premiers stablecoins dans le cadre d'une stratégie plus large et de concurrencer le dollar américain, selon le FT.
  • Hong Kong émerge comme terrain d'essai, après que la région a adopté une nouvelle loi permettant aux entreprises agréées d'émettre des tokens adossés à des monnaies fiduciaires.
  • La Chine fait toujours face à d'importants obstacles pour rattraper l'écosystème des stablecoins adossés au dollar américain.

La Chine se prépare à lancer ses premiers stablecoins dans le cadre d'un effort plus large visant à réduire sa dépendance au dollar américain (USD), selon un rapport du Financial Times publié mercredi. Hong Kong est devenu le terrain d'essai de la Chine pour les actifs cryptographiques dans le pays, étant donné que l'industrie est interdite sur le continent, avec l'adoption récente d'une nouvelle réglementation sur les stablecoins. Cependant, la prudence réglementaire et les licences limitées devraient ralentir tout déploiement.

L'intérêt de la Chine pour le secteur des stablecoins s'accroît

Le rapport du Financial Times de mercredi a souligné que la Chine prévoit de déployer ses premiers stablecoins dans le cadre d'une stratégie plus large visant à internationaliser sa monnaie, le Renminbi (CNY), et à réduire sa dépendance au dollar américain dans les paiements mondiaux.

Hong Kong émerge comme terrain d'essai pour le pari de la Chine sur les cryptomonnaies, car l'industrie est interdite sur le continent, indique le rapport. Néanmoins, la prudence réglementaire dans la région autonome reste élevée, avec seulement un nombre limité de licences de stablecoins qui seront émises à partir de l'année prochaine.

"Nous avons été assez préoccupés par la spéculation et l'exubérance du marché", ont déclaré les responsables de la HKMA, selon le Financial Times.

Le marché des stablecoins en Chine gagne du terrain suite à l'introduction du premier cadre réglementaire pour les stablecoins (GENIUS Act). La cryptomonnaie indexée sur le dollar américain a été promulguée par le président américain Donald Trump le 18 juillet.

Actuellement, plus de 99% des stablecoins sont liés au dollar américain. Les données du tracker d'intelligence crypto DeFiLlama montrent que l'USDT de Tether, qui est lié au dollar américain, détient une part de marché de 61,22%. 

Les exportateurs chinois utilisent de plus en plus l'USDT pour les paiements internationaux, contournant ainsi les risques de change et les contrôles de capitaux.

Malgré ces efforts en cours, la Chine fait toujours face à d'importants obstacles pour rattraper l'écosystème des stablecoins adossés au dollar américain.

"Il est assez difficile de concurrencer le système de stablecoins adossés au dollar américain, et certainement Hong Kong fait ses propres efforts, mais il y a encore un long chemin à parcourir", a déclaré Chen Lin, directeur du Centre pour l'innovation financière de l'Université de Hong Kong, au FT.

