PANews a rapporté le 7 août que selon Jinshi, la Banque d'Angleterre a réitéré ses directives d'"adopter une approche graduelle et prudente" pour réduire davantage les coûts d'emprunt, mais a ajouté

La Banque d'Angleterre laisse entendre que sa campagne de réduction des taux pourrait toucher à sa fin

Auteur : PANewsSource : PANews
2025/08/07 19:16
PANews a rapporté le 7 août que selon Jinshi, la Banque d'Angleterre a réitéré ses directives d'"adopter une approche graduelle et prudente" pour réduire davantage les coûts d'emprunt, mais a ajouté un nouvel indice dans son message sur les perspectives, suggérant que sa campagne de réduction des taux d'intérêt pourrait toucher à sa fin. La Banque d'Angleterre a déclaré qu'"avec la réduction des taux d'intérêt, le caractère restrictif de la politique monétaire a diminué", et n'a plus directement affirmé que la politique est toujours restrictive. La Banque d'Angleterre a réitéré qu'il n'y a pas de trajectoire prédéfinie pour les taux d'intérêt. L'arrêt du processus de réduction des taux d'intérêt serait un coup dur pour le Chancelier de l'Échiquier Reeves et le Premier ministre Starmer, qui ont travaillé dur pour tenir leurs promesses aux électeurs d'accélérer la croissance économique lente du Royaume-Uni. Bailey a déclaré que la décision de réduire les taux d'intérêt pour la cinquième fois depuis août dernier était "très équilibrée", bien qu'il estime que les taux d'intérêt sont toujours sur une trajectoire descendante.

Quatre des neuf décideurs politiques auraient cherché à maintenir les coûts d'emprunt inchangés en raison de préoccupations concernant l'inflation élevée. En raison de la difficulté à atteindre un consensus, le Comité de politique monétaire (MPC) a été contraint d'organiser deux votes sur les taux d'intérêt pour la première fois de son histoire. Le MPC était divisé sur la façon de faire face à l'inflation (que la Banque d'Angleterre prévoit de doubler bientôt son objectif de 2%) et à la récente détérioration de la situation du chômage. Le gouverneur Bailey et quatre de ses collègues ont soutenu la baisse du taux d'intérêt de la banque de 4,25% à 4%. Les quatre membres qui ont voté pour maintenir les taux inchangés comprenaient la vice-gouverneure Lombardelli, qui s'est démarquée de la majorité pour la première fois, et l'économiste en chef Peel, qui a également voté pour maintenir les taux à 4,25%.

