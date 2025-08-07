Secrétaire au Trésor américain Benson : Je ne pense pas que ce soit le plus grand remodelage du paysage commercial depuis 1935 Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/07 19:25 Partager

PANews a rapporté le 7 août que le secrétaire au Trésor américain Benson & Shaw a déclaré : "Je ne pense pas que ce soit le plus grand remodelage du paysage commercial depuis 1935. Les politiques réglementaires précédentes nous ont forcés à délocaliser la fabrication à l'étranger."

