Union Jack Oil prévoit de déployer des installations de minage de Bitcoin à West Newton avant une proposition de trésorerie en BTC

La société pétrolière et gazière britannique cotée en bourse Union Jack Oil a l'intention de s'associer à une coentreprise pour déployer des installations de minage de Bitcoin sur un champ gazier de West Newton. Cela mènera-t-il à une réserve stratégique de Bitcoin ?

Aperçu Union Jack Oil a signé une lettre d'intention pour déployer avec 360 Energy, basée au Texas, des installations de minage de Bitcoin à West Newton.

Le président exécutif d'Union Jack a déclaré que l'entreprise pourrait créer une réserve stratégique de Bitcoin si l'initiative s'avère fructueuse.

Selon un communiqué de presse, le plan en est encore à ses débuts, la société britannique ayant signé une lettre d'intention non contraignante ou LOI avec la société texane 360 Energy, un fournisseur de prélèvement et de monétisation de gaz naturel. Selon les termes de la LOI, les deux entreprises travailleront à convertir le gaz naturel produit à West Newton pour alimenter des centres de données sur site.

West Newton contiendrait près de 200 milliards de pieds cubes de ressources brutes récupérables de gaz 2C, selon une évaluation indépendante réalisée par Renewable Portfolio Standard en 2022 citée par le document.

Grâce à cette coentreprise, les deux entreprises espèrent générer des revenus à partir de la production de Bitcoin (BTC) alimentée par des centres de données soutenus par le gaz naturel.

L'initiative fait partie d'une étude de faisabilité menée par Rathlin Energy Ltd, opérateur de la licence PEDL183, qui comprend les découvertes de gaz de West Newton. Union Jack détient une participation de 16,665 % dans le projet, qui est exploité par les partenaires de la coentreprise par Rathlin Energy.

La stratégie envisagée actuellement consiste à produire de l'électricité à partir du gaz naturel extrait des puits existants à West Newton, qui serait ensuite utilisée pour faire fonctionner directement sur place des équipements de minage de cryptomonnaies.

Le plan proposé se concentrerait initialement sur le puits WNA-2 situé à West Newton A, avec la possibilité de s'étendre à d'autres parties du champ. La coentreprise concernée considère cette stratégie comme un moyen de générer des flux de trésorerie anticipés avant toute décision sur le développement complet du champ gazier.

Une réserve stratégique de Bitcoin à l'horizon ?

Le président exécutif d'Union Jack, David Bramhill, a déclaré que si le projet de West Newton s'avère fructueux, le conseil d'administration d'Union Jack Oil envisage la possibilité d'établir une stratégie de réserve stratégique de Bitcoin.

"Le conseil d'administration d'Union Jack estime que ce concept proposé pour produire du Bitcoin par des opérations de minage est innovant, offre une forte possibilité de rendement durable et pourrait conduire la société à introduire une nouvelle stratégie de réserve stratégique de Bitcoin, en cas de succès", a déclaré Bramhill.

Cependant, étant donné que le plan en est encore à ses débuts, la stratégie reste floue. Bramhill a déclaré que le conseil d'administration continuera à informer les actionnaires sur le développement de l'initiative de coentreprise à l'avenir.

Combien de Bitcoin reste-t-il à miner ?

Selon les données de Bitbo, il reste environ 1,09 million de BTC à miner. Jusqu'à présent, environ 94,7 % du total des BTC a été émis, avec 450 BTC minés par jour.

Au 7 août 2025, il y a 19,9 millions de BTC au total. La majorité des BTC est largement considérée comme étant détenue par le créateur du Bitcoin, Satoshi Nakamoto, qui possède entre 0,97 million et 1,1 million de BTC.