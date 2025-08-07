CEXDEX+
Trump : Donne instruction au département du Commerce américain de mener un recensement

Auteur : PANewsSource : PANews
2025/08/07 19:26
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$5.436-2.87%

PANews a rapporté le 7 août que le président américain Trump a publié sur les réseaux sociaux : "J'ai donné instruction à notre Département du Commerce de commencer immédiatement un nouveau recensement hautement précis basé sur des faits et des données modernes, et surtout, en utilisant les résultats et les informations obtenues lors de l'élection présidentielle de 2024. Les personnes qui sont illégalement aux États-Unis ne seront pas incluses dans le recensement."

Opportunité de marché
Logo de OFFICIAL TRUMP
Cours OFFICIAL TRUMP(TRUMP)
$5.436
$5.436$5.436
-1.50%
USD
Graphique du prix de OFFICIAL TRUMP (TRUMP) en temps réel
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

