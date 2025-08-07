Trump : Donne instruction au département du Commerce américain de mener un recensement Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/07 19:26 Partager

PANews a rapporté le 7 août que le président américain Trump a publié sur les réseaux sociaux : "J'ai donné instruction à notre Département du Commerce de commencer immédiatement un nouveau recensement hautement précis basé sur des faits et des données modernes, et surtout, en utilisant les résultats et les informations obtenues lors de l'élection présidentielle de 2024. Les personnes qui sont illégalement aux États-Unis ne seront pas incluses dans le recensement."

Opportunité de marché Cours OFFICIAL TRUMP (TRUMP) $5.436 $5.436 $5.436 -1.50% 1D 7D 1M 3M 1Y YTD ALL USD Graphique du prix de OFFICIAL TRUMP (TRUMP) en temps réel Acheter du TRUMP maintenant