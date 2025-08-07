Prévision du Prix du Bitcoin : BTC se consolide alors que les tarifs douaniers de Trump entrent en vigueur

Le prix du Bitcoin se consolide sous le niveau de résistance de 116 000 $ jusqu'à présent cette semaine, indiquant une indécision parmi les traders.

Les tarifs douaniers généralisés de Trump entrent en vigueur, tandis que de nouvelles annonces liées au commerce pourraient potentiellement injecter une nouvelle volatilité.

Le BTC se négocie dans un "vide d'air" à faible liquidité entre 110 000 $ et 116 000 $, une zone qui a historiquement attiré une accumulation opportuniste.

Le Bitcoin (BTC) s'est négocié latéralement sous la barre des 116 000 $ jusqu'à présent cette semaine, reflétant un ton prudent parmi les traders au milieu d'une incertitude macroéconomique croissante. Les tarifs douaniers réciproques du président américain Donald Trump sont déjà en vigueur, tandis que de nouvelles annonces liées au commerce pourraient potentiellement injecter une nouvelle volatilité dans les marchés crypto.

Les menaces tarifaires constantes de Trump pourraient affecter le BTC

Les tarifs douaniers réciproques du président américain Donald Trump sont entrés en vigueur jeudi. Jusqu'à présent cette semaine, les prix du Bitcoin se sont consolidés entre les fourchettes de 113 000 $ et 116 000 $, soulignant l'indécision des participants du marché et l'attente d'un catalyseur clé. En ce sens, toute nouvelle annonce liée au commerce pourrait potentiellement apporter une nouvelle volatilité sur les marchés crypto.

Selon K33 Research, la volatilité du BTC sur 30 jours reste à des plus bas d'un an à 1,33% et la volatilité sur sept jours oscille à un modeste 1,2% après avoir atteint un plus bas de près de deux ans de 0,76% le 30 juillet, la plus faible volatilité enregistrée depuis septembre 2023.

Graphique de volatilité BTC-USD. Source : K33 Research

Malgré l'absence de biais directionnel et la faible volatilité, l'acceptation croissante que la Réserve fédérale américaine (Fed) reprendra son cycle de réduction des taux en septembre ajoute un certain optimisme aux actifs plus risqués comme le Bitcoin.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, les participants du marché voient une probabilité de plus de 90% que la banque centrale américaine réduise les coûts d'emprunt lors de la prochaine réunion de politique monétaire en septembre. De plus, la Fed devrait effectuer au moins deux réductions de taux de 25 points de base d'ici la fin de cette année.

De plus, une récente vente aux enchères de la dette américaine de 58 milliards de dollars a vu la demande étrangère chuter à un plus bas d'un an, forçant les banques nationales et les investisseurs à absorber l'excédent—un avertissement précoce que, si cette tendance se poursuit, la Réserve fédérale pourrait être contrainte de reprendre l'impression monétaire, ce qui pourrait davantage soutenir l'attrait du Bitcoin comme couverture.

La demande institutionnelle se redresse quelque peu

La demande institutionnelle montre quelques signes de soulagement. Selon les données de SoSoValue, les ETF Bitcoin spot américains ont enregistré un léger afflux de 91,55 millions de dollars mercredi, brisant une série de quatre jours de sorties. Cependant, les niveaux d'afflux actuels restent inférieurs à ceux enregistrés autour du 10 juillet, qui ont précédé la montée en flèche du Bitcoin vers un nouveau sommet historique de 123 218 $ le 14 juillet.

Graphique quotidien des entrées nettes totales des ETF Bitcoin spot. Source : SoSoValue

Les fourchettes de prix à faible liquidité du BTC mettent en évidence de nouvelles zones d'accumulation

Glassnode a rapporté mercredi que le prix du Bitcoin est tombé en dessous du bas de la fourchette d'accumulation de 116 000 $ et est entré dans un "vide d'air" à faible liquidité allant de 110 000 $ à 116 000 $, comme le montre le graphique ci-dessous. Historiquement, de telles fourchettes de prix à faible liquidité évoluent souvent vers de nouvelles zones d'accumulation où les acheteurs opportunistes interviennent pour acquérir du BTC à un prix perçu comme réduit par rapport au dernier ATH.

BTC : Graphique URPD ajusté par entité. Source : Glassnode

Le rapport a également souligné que la proportion de pièces dépensées par les détenteurs à court terme (STH) qui prennent des bénéfices s'est refroidie, et se négocie à 45%, ce qui est en dessous du seuil neutre. Dans l'ensemble, cela suggère que le marché est dans une position relativement équilibrée, avec 70% de l'offre STH toujours détenue en profit, et une répartition presque égale de prise de profit et de perte dans les pièces qui sont en mouvement.

Indicateur de risque : Volume dépensé en profit par graphique STH. Source : Glassnode

Prévision du prix du Bitcoin : La consolidation persiste

Le prix du Bitcoin a clôturé en dessous de son niveau de consolidation inférieur à 116 000 $ à la fin juillet et a baissé de près de 3% au cours des deux jours suivants, testant à nouveau sa moyenne mobile exponentielle sur 50 jours autour de 113 182 $. Cette MME sur 50 jours coïncide approximativement avec le précédent sommet historique de 111 980 $, ce qui en fait une zone de support clé. Le BTC s'est légèrement redressé et oscille actuellement autour de 114 900 $ jeudi.

Si le BTC clôture au-dessus de 116 000 $ sur une base quotidienne, il pourrait étendre le rallye vers son niveau psychologique clé à 120 000 $.

L'indice de force relative (RSI) sur le graphique quotidien s'aplatit autour de son niveau neutre de 50, indiquant une indécision parmi les traders. Cependant, la convergence et divergence des moyennes mobiles (MACD) continue de pencher à la baisse après avoir montré un croisement baissier le 23 juillet qui tient toujours.

Graphique quotidien BTC/USDT

Si le BTC clôture en dessous de sa MME sur 50 jours à 113 182 $, il pourrait étendre la baisse pour tester à nouveau son précédent sommet historique de 111 980 $ du 22 mai.