Prix Nobel Johnson : La crise crypto arrive

Par Simon Johnson

Compilé par : Bitpush

Après avoir adopté une législation majeure sur les monnaies numériques (le GENIUS Act), et avec d'autres projets de loi en attente (le CLARITY Act a déjà été adopté par la Chambre des représentants), les États-Unis sont sur le point de devenir un centre majeur pour les activités liées aux cryptomonnaies, voire—si l'on en croit le président Donald Trump—la "capitale mondiale des cryptos".

Mais ceux qui soutiennent cette nouvelle législation devraient veiller à ce qu'elle ne se retourne pas contre eux.

Malheureusement, l'industrie crypto a acquis tant de pouvoir politique—principalement grâce aux dons politiques—que le GENIUS Act et le CLARITY Act sont conçus pour empêcher une réglementation raisonnable. Le résultat sera probablement un cycle d'expansion-récession de proportions épiques.

Historiquement, un avantage majeur des marchés financiers américains par rapport à d'autres pays a été leur transparence relativement plus élevée, qui permet aux investisseurs de mieux comprendre les risques et de prendre des décisions plus éclairées. Les États-Unis disposent également de réglementations strictes contre les conflits d'intérêts, exigent un traitement équitable des investisseurs (y compris la protection de leurs actifs par des arrangements de garde appropriés), et imposent des limites aux risques que de nombreuses entreprises financières peuvent prendre.

Ce cadre n'est pas apparu par hasard, ni uniquement par la concurrence du marché. Il est plutôt le résultat de lois et réglementations intelligentes créées dans les années 1930, après la Grande Dépression (un désastre majeur), et a évolué de manière rationnelle depuis. Ces règles sont la raison principale pour laquelle il est si facile de faire des affaires aux États-Unis, d'apporter de nouvelles idées sur le marché et de lever des capitaux pour soutenir toutes sortes d'innovations.

Tout entrepreneur individuel, ou même une industrie émergente potentielle comme la cryptomonnaie, pourrait se plaindre de ces règles, affirmant qu'elles sont sans précédent. Mais les risques posés par l'innovation financière affectent l'ensemble du système financier, pas seulement les investisseurs individuels. La réglementation vise à protéger l'ensemble.

De nombreuses économies majeures—y compris les États-Unis—l'ont appris à leurs dépens. Au cours des 200 dernières années, elles ont connu de graves turbulences financières et même des effondrements systémiques. L'un de ces effondrements a été un contributeur majeur à la Grande Dépression, qui a commencé avec le krach boursier de 1929 et s'est propagé à de nombreuses banques (et autres investissements), détruisant la richesse et les rêves de millions d'Américains. Éviter une récurrence de ces erreurs est depuis longtemps un objectif politique clé.

Mais le GENIUS Act ne fait pas progresser cet objectif. Au lieu de cela, il crée un cadre pour les stablecoins émis par des entreprises américaines et étrangères. Les stablecoins sont une catégorie émergente importante d'actifs numériques conçus pour maintenir une valeur stable liée à une devise ou une matière première spécifique (le dollar américain est le plus populaire). Les stablecoins sont utiles pour les investisseurs qui négocient activement des cryptomonnaies, leur permettant d'entrer et de sortir d'actifs crypto spécifiques sans avoir à passer par le système financier traditionnel (non-crypto). Nous devrions nous attendre à une demande significative de stablecoins, y compris de la part d'entreprises non financières (comme Walmart et Amazon) cherchant à contourner les systèmes de paiement existants.

Les émetteurs de stablecoins ont un modèle économique similaire à celui des banques : ils gagnent une marge d'intérêt en investissant leurs réserves, et selon cette législation, l'intérêt qu'ils paieraient sur les stablecoins serait nul. Cela crée une forte incitation pour les émetteurs de stablecoins à investir au moins une partie de leurs réserves dans des actifs plus risqués pour générer des rendements plus élevés. Cela pourrait devenir une source majeure de vulnérabilité, surtout si les émetteurs sont agréés par des agences étatiques laxistes.

En effet, d'un point de vue systémique, la principale lacune du GENIUS Act est qu'il ne parvient pas à traiter efficacement les risques inhérents de ruée sur les stablecoins car il empêche les régulateurs d'adopter des garanties solides en matière de capital, de liquidité et autres.

Lorsqu'un émetteur de stablecoin—qu'il soit national ou étranger—rencontre des difficultés, qui interviendra, et avec quelle autorité empêchera-t-on les problèmes de se propager à l'économie réelle, comme dans les années 1930 ?

L'application simple des lois sur la faillite aux émetteurs de stablecoins défaillants imposerait inévitablement des coûts sévères aux investisseurs, y compris de longs délais pour récupérer les fonds restants. Cela exacerberait presque certainement les ruées sur d'autres émetteurs de stablecoins.

Il convient de noter que si le GENIUS Act vise réellement à maintenir le statut du dollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale et à stimuler la demande de bons du Trésor américain comme le prétendent ses partisans, pourquoi l'article 15 de la loi permet-il aux émetteurs étrangers d'investir leurs réserves dans des actifs tels que leur propre dette publique (à haut risque) - même si ces dettes ne sont pas libellées en dollars américains ?

Il est prévisible que les régulateurs du monde entier acquiesceront, voire encourageront, de telles opérations. Cela conduira à une situation véritablement absurde : des "stablecoins" soi-disant chargés d'obligations de rachat en dollars, alors que leurs réserves sont largement constituées d'actifs non libellés en dollars. Cette inadéquation absurde des actifs deviendra inévitablement apparente si le dollar s'apprécie significativement (alerte spoiler : des crises de liquidité, des préoccupations de solvabilité et des ruées bancaires s'ensuivront).

Des dangers encore plus grands nous attendent—surtout si le Sénat adopte une version quelconque du CLARITY Act. Cette législation permettrait aux conflits d'intérêts et à l'autorèglementation de prospérer à un niveau jamais vu depuis les années 1920. Plus graves encore sont les préoccupations de sécurité nationale : tant le GENIUS Act que le CLARITY Act pourraient, dans une certaine mesure, faciliter l'utilisation continue des stablecoins (et des cryptomonnaies plus largement) pour des transactions financières illicites.

Les États-Unis pourraient devenir un centre mondial pour les cryptomonnaies, et son cadre législatif émergent enrichira sûrement une minorité fortunée. Mais alors que le Congrès s'empresse de répondre aux demandes de l'industrie crypto, il expose les États-Unis et le monde au risque très réel d'une répétition de la panique financière, qui pourrait causer de graves dommages économiques, un chômage généralisé et anéantir des richesses.