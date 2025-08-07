CEXDEX+
Avec XRP qui gagne en momentum, des plateformes comme SAVVY MINING offrent aux investisseurs un moyen de gagner un revenu passif quotidien sans matériel ou expertise technique. #partnercontentAvec XRP qui gagne en momentum, des plateformes comme SAVVY MINING offrent aux investisseurs un moyen de gagner un revenu passif quotidien sans matériel ou expertise technique. #partnercontent

Les utilisateurs de Savvy Mining gagnent quotidiennement en activant des mineurs BTC avec XRP

Auteur : Crypto.newsSource : Crypto.news
2025/08/07 17:38
Divulgation des risques : Cet article ne représente pas un conseil en investissement. Le contenu et les documents présentés sur cette page sont uniquement à des fins éducatives.

Avec XRP qui gagne en dynamisme, des plateformes comme SAVVY MINING offrent aux investisseurs un moyen de gagner un revenu passif quotidien sans matériel ni expertise technique.

Table des matières

  • Le prix du XRP augmente, les profits s'envolent
  • Pourquoi les investisseurs XRP affluent vers SAVVY MINING
  • Comment commencer à miner sur SAVVY MINING
  • Contrats de mining populaires
  • Qu'est-ce qui différencie SAVVY MINING ?
  • Aperçu
  • XRP a récemment dépassé 3,66 $ dans un contexte de forte effervescence autour des ETF, attirant l'intérêt des investisseurs au-delà de la simple détention du token.
  • SAVVY MINING permet aux utilisateurs de miner XRP et d'autres cryptomonnaies grâce à des contrats de cloud mining pilotés par l'IA, avec des rendements allant jusqu'à 8 800 $ par jour.
  • La plateforme propose des contrats flexibles, un enregistrement FCA et du mining à énergie renouvelable, ce qui en fait une option sécurisée et accessible.

Avec SAVVY MINING, les utilisateurs peuvent lancer à distance des contrats de mining Bitcoin sans aucun matériel, gérer facilement leur temps et leurs actifs, et construire leur propre système de revenus en cryptomonnaies.

Savvy Mining users earn daily by activating BTC miners with XRP - 1

Le prix du XRP augmente, les profits s'envolent

XRP est récemment devenu un sujet brûlant sur le marché des cryptomonnaies. Avec un prix dépassant 3,66 $, une croissance continue du volume des tradings et un sentiment positif autour des ETF stimulant les attentes du marché, XRP devient rapidement un actif numérique mainstream de premier plan.

Cependant, les investisseurs véritablement perspicaces choisissent non seulement de détenir du XRP, mais aussi de le miner via la plateforme de cloud mining SAVVY MINING.

Grâce au système de cloud mining piloté par l'IA de la plateforme, les utilisateurs peuvent gagner jusqu'à 8 800 $ de revenus passifs stables quotidiennement sans avoir à prédire les fluctuations du marché ou à effectuer des opérations complexes.

Pourquoi les investisseurs XRP affluent vers SAVVY MINING

Bien que BTC et ETH dominent encore le marché des ETF, XRP rattrape rapidement son retard grâce à ses solides capacités de paiement et à son écosystème florissant. Les investisseurs expérimentés en cryptomonnaies savent que les augmentations de prix seules ne garantissent pas des rendements durables à long terme.

C'est là qu'intervient SAVVY MINING. En tant que plateforme de cloud mining pilotée par l'IA et conforme aux normes mondiales, elle aide les utilisateurs à transformer leurs actifs numériques inactifs en rendements quotidiens automatisés substantiels.

Pas besoin d'acheter d'équipement, pas de systèmes à maintenir, et pas d'opérations complexes, tout le monde peut participer facilement et en toute sécurité.

Comment commencer à miner sur SAVVY MINING

1 : Créer un compte : Visitez le site officiel pour vous inscrire en tant que nouvel utilisateur et recevoir un bonus de 15 $.

2 : Lier un portefeuille : Les utilisateurs peuvent ensuite connecter leur portefeuille de cryptomonnaies et compléter les paramètres de dépôt et de retrait.

3 : Choisir un contrat : Ensuite, les utilisateurs peuvent sélectionner le contrat de hashrate approprié en fonction de leur budget et de leurs objectifs.

4 : Inviter un ami : Les utilisateurs peuvent partager leur lien de parrainage pour s'inscrire et acheter un contrat afin de gagner une commission supplémentaire de 4,5 % et des récompenses, créant ainsi une situation gagnant-gagnant pour les deux parties.

  • [Contrat gratuit] Principal : 15 $, durée d'un jour, Principal + Revenus : 15,60 $
  • [Contrat d'essai] Principal : 100 $, durée de 2 jours, Principal + Revenus : 107,32 $
  • [Contrat standard] Principal : 1 200 $, durée de 12 jours, Principal + Revenus : 1 404,48 $
  • [Contrat classique] Principal : 3 000 $, durée de 18 jours, Principal + Revenus : 3 783 $
  • [Contrat premium] Principal : 26 000 $, durée de 42 jours, Principal + Revenus : 46 748 $
  • [Super contrat] Principal : 198 000 $, durée de 45 jours, Principal + Revenus : 394 911 $

Tous les profits sont automatiquement distribués quotidiennement, et le principal est restitué quotidiennement à l'expiration du contrat. Les utilisateurs peuvent retirer des fonds à tout moment ou réinvestir pour des rendements plus élevés. Les investisseurs intéressés peuvent visiter la page des contrats pour plus d'informations.

Qu'est-ce qui différencie SAVVY MINING ?

  • La plateforme possède plus de 80 fermes de mining professionnelles dans le monde entier, fonctionnant de manière stable depuis plus de huit ans et ayant résisté à l'épreuve du marché et du temps.
  • Toutes les opérations de mining sont alimentées par 100 % d'énergie renouvelable, équilibrant efficacité et durabilité tout en étant respectueuses de l'environnement et à faible émission de carbone.
  • Les fonds sont protégés de manière sécurisée avec le chiffrement des données SSL et le stockage à froid.
  • La plateforme est enregistrée auprès de l'Autorité de conduite financière du Royaume-Uni (FCA) et entièrement conforme.
  • Tous les contrats offrent des taux d'intérêt fixes et aucuns frais cachés, garantissant une participation facile.
  • Le support client 24h/24 et 7j/7 avec un temps de réponse moyen de 1 à 3 minutes assure une résolution rapide des problèmes des utilisateurs.
  • La plateforme prend en charge plusieurs devises, notamment BTC, ETH, XRP, DOGE, LTC, USDT, et plus encore, offrant des méthodes de dépôt et de retrait flexibles et pratiques.

À mesure que l'industrie du cloud mining mûrit, SAVVY MINING devient la plateforme préférée des investisseurs XRP pour obtenir des rendements stables à long terme. Ses opérations sécurisées, durables et hautement transparentes garantissent non seulement des rendements, mais offrent également une véritable confiance et une tranquillité d'esprit.

Pour en savoir plus sur SAVVY Mining, visitez le site officiel. Contact : [email protected]

Divulgation des risques : Ce contenu est fourni par un tiers. Ni crypto.news ni l'auteur de cet article n'approuvent aucun produit mentionné sur cette page. Les utilisateurs doivent effectuer leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action liée à l'entreprise.

Opportunité de marché
Logo de Bitcoin
Cours Bitcoin(BTC)
$93,148.44
$93,148.44$93,148.44
-0.53%
USD
Graphique du prix de Bitcoin (BTC) en temps réel
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

Actualités tendance

