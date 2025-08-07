Greenidge vend une mine de Bitcoin au Mississippi pour 3,9 millions de dollars Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/07 20:01 Partager

PANews a rapporté le 7 août que la société minière cotée au Nasdaq, Greenidge Generation, a annoncé la vente de son installation de minage de Bitcoin au Mississippi à une filiale de LM Funding America, une entreprise américaine, pour environ 3,9 millions de dollars. La vente comprend le site, certains contrats et des équipements miniers, mais exclut les machines minières gérées existantes et le stockage à proximité. Greenidge vend ces actifs en raison des pressions financières causées par l'augmentation de la dette en 2021 et les derniers tarifs douaniers de Trump. La transaction devrait être finalisée d'ici le 16 septembre.