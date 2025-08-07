Secrétaire au Trésor américain Bessant : Paras Malik dirigera les travaux liés à l'IA du Trésor américain Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/07 19:36 Partager

PANews a rapporté le 7 août que le secrétaire au Trésor américain Benson a déclaré que Paras Malik dirige les efforts d'IA du département du Trésor. Il a également affirmé que l'accord commercial est essentiellement terminé, et que les revenus tarifaires en 2026 pourraient dépasser 300 milliards de dollars.

