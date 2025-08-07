Les ETFs Bitcoin mettent fin à une série de 4 jours de pertes avec des entrées de 92 millions de dollars, le BTC peut-il suivre ?

Les fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin cotés aux États-Unis ont finalement rompu leur série de pertes, rebondissant avec une séance de trading positive après des jours de débit importants.

Aperçu Les ETF Bitcoin cotés aux États-Unis ont enregistré 91,6 millions de dollars d'afflux nets le 6 août, mettant fin à une série de débit sur plusieurs jours.

Bitcoin se situe actuellement autour de 115 000 dollars, soit environ 6,5 % en dessous de son sommet historique de 123 000 dollars.

Les analystes affirment que le prochain niveau clé à surveiller est 117 200 dollars.

Selon les données de SoSoValue, les ETF Bitcoin ont enregistré environ 91,6 millions de dollars d'afflux nets le 6 août. Cela marque une reprise après quatre séances consécutives de débit, au cours desquelles les fonds ont perdu plus de 1,5 milliard de dollars.

L'IBIT de BlackRock a mené la charge, attirant 42 millions de dollars. Le BITB de Bitwise a suivi avec 26,4 millions de dollars, tandis que le GBTC de Grayscale a enregistré 14,5 millions de dollars d'afflux. Le HODL de VanEck a rejoint la tendance avec des chiffres plus modestes, enregistrant 4,1 millions de dollars. Cependant, tous les fonds n'ont pas participé à la remontée, l'ARKB d'Ark & 21Shares ayant affiché 5,4 millions de dollars de débit.

La baisse de quatre jours des fonds est survenue alors que Bitcoin (BTC) lui-même était en difficulté, glissant sous la barre des 120 000 dollars après un fort rallye. Avec l'argent qui revient maintenant dans les ETF, la question est de savoir si l'action du prix du Bitcoin suivra le même chemin.

Bitcoin peut-il reconquérir les 120 000 dollars ?

Au moment de la rédaction, Bitcoin se situe autour de 115 023 dollars, en hausse de 0,89 % sur la journée. L'actif s'est déplacé principalement latéralement ces dernières semaines, bloqué sous la barre des 115 000 dollars depuis début août.

Bitcoin est en baisse d'environ 3 % sur la semaine, et d'environ 6,5 % par rapport à son sommet historique de 123 000 dollars. La baisse du prix a été largement attribuée aux efforts de prise de bénéfices des investisseurs particuliers et institutionnels, qui cherchent à encaisser après le dernier rallye.

Mais les données du marché montrent que la tendance à la vente s'atténue maintenant. Selon un rapport Glassnode du 6 août, seulement 45 % des récentes ventes de Bitcoin provenaient de détenteurs en profit. Cela suggère que la pression de vente se refroidit, et le soulagement devrait aider à stabiliser les prix à court terme.

Cependant, pour que BTC se rétablisse et pousse plus haut, la combinaison d'afflux institutionnels importants des ETF et d'achats d'entreprises, qui a servi de principal catalyseur du dernier rallye, devra revenir. Bien que les récents afflux d'ETF soient modestes par rapport au pic de juillet, l'intérêt des entreprises n'a pas refroidi. De plus en plus d'entreprises publiques continuent d'ajouter du BTC à leurs bilans, dressant un tableau optimiste.

Techniquement, les analystes ont fixé 117 200 dollars comme zone clé à surveiller. Selon l'observateur du marché Rekt Capital, si Bitcoin peut dépasser cette marque et la maintenir, cela montrerait de la force et pourrait ouvrir la porte à de nouveaux gains. Cependant, si les prix continuent d'être rejetés, cela pourrait être un signe que le rallye perd de son élan.