WLFI se prépare à lancer son programme de récompenses stablecoin USD1, voici comment gagner des points

Le projet WLFI se prépare à lancer un nouveau programme de fidélité pour les détenteurs de stablecoin USD1 qui impliquera des partenaires sélectionnés et un système de points. Voici comment les détenteurs peuvent gagner des points.

Aperçu World Liberty Financial lancera bientôt un programme de récompenses exclusivement pour les détenteurs de stablecoin USD1.

Les utilisateurs peuvent gagner des points en détenant, tradant, stakant et utilisant USD1 ainsi que par d'autres moyens.

Selon une publication récente de World Liberty Financial, le programme sera lancé avec un groupe sélectionné de partenaires avec lesquels le projet s'associera dans l'espace des échanges crypto. Bien que le projet n'ait pas encore dévoilé la date de lancement de son programme de récompenses, il a révélé des indices pour les détenteurs qui y sont intéressés.

"Le programme de points USD1 arrive ! Nous nous préparons à lancer un nouveau programme de fidélité conçu exclusivement pour USD1 — en commençant avec des partenaires sélectionnés," a écrit le projet dans sa publication.

WLFI a expliqué que le programme de récompenses de fidélité sera exclusif aux détenteurs d'USD1 et fonctionnera de manière similaire aux programmes de fidélité déployés par les grandes marques aux États-Unis, comme les miles aériens et les points d'hôtel gagnés grâce aux réservations et aux vols.

"Nous apportons un modèle similaire à la crypto pour récompenser nos utilisateurs estimés," a déclaré le projet.

L'objectif du programme est de fournir des incitations directes aux détenteurs d'USD1 pour encourager l'adoption dans l'écosystème WLFI. Le programme de points USD1 pousse les utilisateurs à utiliser le stablecoin USD1 afin de gagner des points via des partenaires d'échange crypto spécifiques.

Le programme de points USD1 permet aux utilisateurs éligibles de gagner des récompenses en participant à une gamme d'activités sur les plateformes partenaires.

Chaque partenaire d'échange crypto informera les utilisateurs des critères d'éligibilité spécifiques et des détails complets sur la façon de gagner des points une fois le programme lancé. Cependant, pour l'instant, le projet n'a révélé que des détails sur ce que les utilisateurs peuvent attendre du programme.

Initialement, les détenteurs d'USD1 pourront gagner des points en tradant des paires USD1 sur des échanges partenaires sélectionnés et en maintenant USD1 dans leurs soldes.

De plus, les utilisateurs pourront également gagner des points en stakant USD1 pour obtenir un rendement sur les plateformes éligibles. Les utilisateurs peuvent également gagner des points de récompense en utilisant USD1 dans des protocoles DeFi approuvés. En outre, une fois que l'application mobile WLFI aura été lancée, les détenteurs pourront gagner des points en interagissant avec les fonctionnalités de l'application.

Les détails sur la façon dont les points sont calculés et attribués varieront selon la plateforme, et les directives complètes seront annoncées prochainement par WLFI et les plateformes partenaires.