CEXDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFutures500XEarnEvent Center
More
2025 Recap
Le projet WLFI se prépare à lancer un nouveau programme de fidélité pour les détenteurs de stablecoin USD1 qui impliquera des partenaires sélectionnés et un système de points. Voici comment les détenteurs peuvent gagner des points. Selon une publication récente de World Liberty Financial, le...Le projet WLFI se prépare à lancer un nouveau programme de fidélité pour les détenteurs de stablecoin USD1 qui impliquera des partenaires sélectionnés et un système de points. Voici comment les détenteurs peuvent gagner des points. Selon une publication récente de World Liberty Financial, le...

WLFI se prépare à lancer son programme de récompenses stablecoin USD1, voici comment gagner des points

Auteur : Crypto.newsSource : Crypto.news
2025/08/07 19:41
USD1
USD1$1.0005+0.01%

Le projet WLFI se prépare à lancer un nouveau programme de fidélité pour les détenteurs de stablecoin USD1 qui impliquera des partenaires sélectionnés et un système de points. Voici comment les détenteurs peuvent gagner des points.

Aperçu
  • World Liberty Financial lancera bientôt un programme de récompenses exclusivement pour les détenteurs de stablecoin USD1.
  • Les utilisateurs peuvent gagner des points en détenant, tradant, stakant et utilisant USD1 ainsi que par d'autres moyens.

Selon une publication récente de World Liberty Financial, le programme sera lancé avec un groupe sélectionné de partenaires avec lesquels le projet s'associera dans l'espace des échanges crypto. Bien que le projet n'ait pas encore dévoilé la date de lancement de son programme de récompenses, il a révélé des indices pour les détenteurs qui y sont intéressés.

"Le programme de points USD1 arrive ! Nous nous préparons à lancer un nouveau programme de fidélité conçu exclusivement pour USD1 — en commençant avec des partenaires sélectionnés," a écrit le projet dans sa publication.

WLFI a expliqué que le programme de récompenses de fidélité sera exclusif aux détenteurs d'USD1 et fonctionnera de manière similaire aux programmes de fidélité déployés par les grandes marques aux États-Unis, comme les miles aériens et les points d'hôtel gagnés grâce aux réservations et aux vols.

"Nous apportons un modèle similaire à la crypto pour récompenser nos utilisateurs estimés," a déclaré le projet.

L'objectif du programme est de fournir des incitations directes aux détenteurs d'USD1 pour encourager l'adoption dans l'écosystème WLFI. Le programme de points USD1 pousse les utilisateurs à utiliser le stablecoin USD1 afin de gagner des points via des partenaires d'échange crypto spécifiques.

Comment gagner des points pour le programme de récompenses de WLFI

Le programme de points USD1 permet aux utilisateurs éligibles de gagner des récompenses en participant à une gamme d'activités sur les plateformes partenaires.

Chaque partenaire d'échange crypto informera les utilisateurs des critères d'éligibilité spécifiques et des détails complets sur la façon de gagner des points une fois le programme lancé. Cependant, pour l'instant, le projet n'a révélé que des détails sur ce que les utilisateurs peuvent attendre du programme.

Initialement, les détenteurs d'USD1 pourront gagner des points en tradant des paires USD1 sur des échanges partenaires sélectionnés et en maintenant USD1 dans leurs soldes.

De plus, les utilisateurs pourront également gagner des points en stakant USD1 pour obtenir un rendement sur les plateformes éligibles. Les utilisateurs peuvent également gagner des points de récompense en utilisant USD1 dans des protocoles DeFi approuvés. En outre, une fois que l'application mobile WLFI aura été lancée, les détenteurs pourront gagner des points en interagissant avec les fonctionnalités de l'application.

Les détails sur la façon dont les points sont calculés et attribués varieront selon la plateforme, et les directives complètes seront annoncées prochainement par WLFI et les plateformes partenaires.

Opportunité de marché
Logo de USD1
Cours USD1(USD1)
$1.0005
$1.0005$1.0005
0.00%
USD
Graphique du prix de USD1 (USD1) en temps réel
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

Vous aimerez peut-être aussi

Canaan Transforme la Chaleur Résiduelle du Minage de Bitcoin en Énergie pour Serres dans un Projet Pilote au Manitoba

Canaan Transforme la Chaleur Résiduelle du Minage de Bitcoin en Énergie pour Serres dans un Projet Pilote au Manitoba

Le fabricant de matériel de minage Bitcoin Canaan Inc. a lancé un projet pilote au Manitoba, Canada, qui capture la chaleur résiduelle des opérations de minage et
Partager
Brave Newcoin2026/01/07 04:30
Oubliez DOGE et ADA, la Preuve à divulgation nulle de connaissance est une technologie déjà opérationnelle approuvée par le fondateur d'ETH ! Les analystes prédisent des gains de 700x à venir

Oubliez DOGE et ADA, la Preuve à divulgation nulle de connaissance est une technologie déjà opérationnelle approuvée par le fondateur d'ETH ! Les analystes prédisent des gains de 700x à venir

Le comportement récent du marché montre des schémas familiers parmi les cryptomonnaies à grande capitalisation. Le prix actuel du Dogecoin est remonté au-dessus d'un niveau de support longtemps surveillé,
Partager
Thenewscrypto2026/01/07 01:00
Morgan Stanley demande l'approbation de la SEC pour des ETF au comptant sur Bitcoin et Solana

Morgan Stanley demande l'approbation de la SEC pour des ETF au comptant sur Bitcoin et Solana

Morgan Stanley a déposé auprès de la SEC pour ses premiers ETF crypto, un produit Bitcoin au comptant et un fonds lié à Solana, marquant une avancée majeure dans les actifs numériques.
Partager
Blockchainreporter2026/01/07 04:00

Actualités tendance

Plus

Canaan Transforme la Chaleur Résiduelle du Minage de Bitcoin en Énergie pour Serres dans un Projet Pilote au Manitoba

Oubliez DOGE et ADA, la Preuve à divulgation nulle de connaissance est une technologie déjà opérationnelle approuvée par le fondateur d'ETH ! Les analystes prédisent des gains de 700x à venir

Morgan Stanley demande l'approbation de la SEC pour des ETF au comptant sur Bitcoin et Solana

Prédiction du prix du Bitcoin : Le BTC teste les 95 000 $ alors qu'une configuration de tasse et d'anse se forme, la cassure attend confirmation

Quelle Crypto acheter maintenant en janvier 2026 : Strategy mise gros sur BTC, DeepSnitch AI dépasse 1 M$ levés avec un lancement imminent

Prix des cryptomonnaies

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$93,172.78
$93,172.78$93,172.78

-0.50%

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,272.18
$3,272.18$3,272.18

0.00%

Logo de XRP

XRP

XRP

$2.2841
$2.2841$2.2841

-2.78%

Logo de Solana

Solana

SOL

$139.99
$139.99$139.99

-1.13%

Logo de DOGE

DOGE

DOGE

$0.15012
$0.15012$0.15012

+0.08%