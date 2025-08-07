SharpLink Complète un Placement Privé de 200 Millions de Dollars, Prévoit d'Étendre son Ethereum Vault Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/07 20:17 Partager

PANews a rapporté le 7 août que SharpLink (SBET) a annoncé l'achèvement d'un placement privé de 200 millions de dollars à 19,50 dollars par action, dirigé par quatre investisseurs institutionnels mondiaux. Cette levée de fonds sera utilisée pour étendre son coffre-fort Ethereum (ETH), qui devrait dépasser 2 milliards de dollars une fois entièrement déployé. SharpLink a déclaré que sa stratégie principale est d'accumuler ETH, de staker ETH et d'augmenter les avoirs en ETH par action, dans le but d'établir Ethereum comme une infrastructure financière mondiale et de capturer ses dividendes de croissance.