CEXDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFutures500XEarnEvent Center
More
2025 Recap
PANews a rapporté le 7 août que HashiCorp Vault, un outil de gestion de portefeuille et de clés largement utilisé dans l'industrie des cryptomonnaies, a récemment été exposé à plusieurs vulnérabilités zero-day, couvrant les clésPANews a rapporté le 7 août que HashiCorp Vault, un outil de gestion de portefeuille et de clés largement utilisé dans l'industrie des cryptomonnaies, a récemment été exposé à plusieurs vulnérabilités zero-day, couvrant les clés

HashiCorp Vault a exposé plusieurs vulnérabilités zero-day impliquant l'authentification et l'exécution de code à distance

Auteur : PANewsSource : PANews
2025/08/07 19:53
ZeroLend
ZERO$0.0000114-2.58%
Ambire Wallet
WALLET$0.01693+1.80%

PANews a rapporté le 7 août que HashiCorp Vault, un outil de gestion de portefeuille et de clés largement utilisé dans l'industrie des cryptomonnaies, a récemment été exposé à plusieurs vulnérabilités zero-day, couvrant des aspects clés tels que l'authentification, l'identification et l'autorisation. Certaines de ces vulnérabilités peuvent contourner les protections de verrouillage et d'authentification à plusieurs facteurs, et même permettre aux attaquants d'exécuter du code à distance (RCE), posant une grave menace pour la sécurité des infrastructures. L'équipe Cyata a collaboré avec HashiCorp pour finaliser les correctifs. Le Directeur de la Sécurité de l'Information de SlowMist Technology, 23pds, recommande aux organisations concernées de procéder à une mise à niveau vers la dernière version dès que possible pour atténuer les risques potentiels.

Opportunité de marché
Logo de ZeroLend
Cours ZeroLend(ZERO)
$0.0000114
$0.0000114$0.0000114
-1.77%
USD
Graphique du prix de ZeroLend (ZERO) en temps réel
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

Vous aimerez peut-être aussi

Canaan Transforme la Chaleur Résiduelle du Minage de Bitcoin en Énergie pour Serres dans un Projet Pilote au Manitoba

Canaan Transforme la Chaleur Résiduelle du Minage de Bitcoin en Énergie pour Serres dans un Projet Pilote au Manitoba

Le fabricant de matériel de minage Bitcoin Canaan Inc. a lancé un projet pilote au Manitoba, Canada, qui capture la chaleur résiduelle des opérations de minage et
Partager
Brave Newcoin2026/01/07 04:30
Oubliez DOGE et ADA, la Preuve à divulgation nulle de connaissance est une technologie déjà opérationnelle approuvée par le fondateur d'ETH ! Les analystes prédisent des gains de 700x à venir

Oubliez DOGE et ADA, la Preuve à divulgation nulle de connaissance est une technologie déjà opérationnelle approuvée par le fondateur d'ETH ! Les analystes prédisent des gains de 700x à venir

Le comportement récent du marché montre des schémas familiers parmi les cryptomonnaies à grande capitalisation. Le prix actuel du Dogecoin est remonté au-dessus d'un niveau de support longtemps surveillé,
Partager
Thenewscrypto2026/01/07 01:00
Morgan Stanley demande l'approbation de la SEC pour des ETF au comptant sur Bitcoin et Solana

Morgan Stanley demande l'approbation de la SEC pour des ETF au comptant sur Bitcoin et Solana

Morgan Stanley a déposé auprès de la SEC pour ses premiers ETF crypto, un produit Bitcoin au comptant et un fonds lié à Solana, marquant une avancée majeure dans les actifs numériques.
Partager
Blockchainreporter2026/01/07 04:00

Actualités tendance

Plus

Canaan Transforme la Chaleur Résiduelle du Minage de Bitcoin en Énergie pour Serres dans un Projet Pilote au Manitoba

Oubliez DOGE et ADA, la Preuve à divulgation nulle de connaissance est une technologie déjà opérationnelle approuvée par le fondateur d'ETH ! Les analystes prédisent des gains de 700x à venir

Morgan Stanley demande l'approbation de la SEC pour des ETF au comptant sur Bitcoin et Solana

Prédiction du prix du Bitcoin : Le BTC teste les 95 000 $ alors qu'une configuration de tasse et d'anse se forme, la cassure attend confirmation

Quelle Crypto acheter maintenant en janvier 2026 : Strategy mise gros sur BTC, DeepSnitch AI dépasse 1 M$ levés avec un lancement imminent

Prix des cryptomonnaies

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$93,153.74
$93,153.74$93,153.74

-0.52%

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,273.31
$3,273.31$3,273.31

+0.02%

Logo de XRP

XRP

XRP

$2.2827
$2.2827$2.2827

-2.84%

Logo de Solana

Solana

SOL

$140.03
$140.03$140.03

-1.10%

Logo de DOGE

DOGE

DOGE

$0.15005
$0.15005$0.15005

+0.03%