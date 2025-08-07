HashiCorp Vault a exposé plusieurs vulnérabilités zero-day impliquant l'authentification et l'exécution de code à distance Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/07 19:53 Partager

PANews a rapporté le 7 août que HashiCorp Vault, un outil de gestion de portefeuille et de clés largement utilisé dans l'industrie des cryptomonnaies, a récemment été exposé à plusieurs vulnérabilités zero-day, couvrant des aspects clés tels que l'authentification, l'identification et l'autorisation. Certaines de ces vulnérabilités peuvent contourner les protections de verrouillage et d'authentification à plusieurs facteurs, et même permettre aux attaquants d'exécuter du code à distance (RCE), posant une grave menace pour la sécurité des infrastructures. L'équipe Cyata a collaboré avec HashiCorp pour finaliser les correctifs. Le Directeur de la Sécurité de l'Information de SlowMist Technology, 23pds, recommande aux organisations concernées de procéder à une mise à niveau vers la dernière version dès que possible pour atténuer les risques potentiels.

