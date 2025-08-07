Greenidge vend une mine de Bitcoin au Mississippi pour 3,9 millions de dollars

PANews a rapporté le 7 août que la société minière cotée au Nasdaq, Greenidge Generation, a annoncé la vente de son installation de minage de Bitcoin au Mississippi à une filiale de LM Funding America, une entreprise américaine, pour environ 3,9 millions de dollars. La vente comprend le site, certains contrats et des équipements miniers, mais exclut les machines minières gérées existantes et le stockage à proximité. Greenidge vend ces actifs en raison des pressions financières causées par l'augmentation de la dette en 2021 et les derniers tarifs douaniers de Trump. La transaction devrait être finalisée d'ici le 16 septembre.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.