La clarté de la SEC sur le staking liquide renforce l'argument d'investissement d'Ethereum

La SEC a clarifié que certains modèles de staking liquide ne constituent pas des offres de titres, fournissant un cadre réglementaire plus clair pour les protocoles de staking basés sur Ethereum.

Aperçu La Division des finances d'entreprise de la SEC a publié une déclaration au niveau du personnel clarifiant que les arrangements de staking liquide correctement structurés ne sont pas qualifiés de titres selon la loi fédérale.

Les modèles de staking liquide qui s'appuient sur des smart contracts et évitent le contrôle discrétionnaire par les fournisseurs peuvent fonctionner en dehors du cadre du test Howey.

Les jetons de reçu comme stETH et rETH ne sont pas considérés comme des titres lorsqu'ils reflètent la propriété d'actifs non-titres et sont émis via des processus administratifs.

L'interprétation de la SEC offre une clarté juridique pour l'infrastructure de staking d'Ethereum et peut soutenir une adoption accrue dans les environnements de développeurs, institutionnels et DeFi.

La SEC trace la ligne sur le staking liquide

Le 5 août, la Division des finances d'entreprise de la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges a publié une déclaration officielle du personnel clarifiant comment le staking liquide s'inscrit dans les lois fédérales sur les valeurs mobilières.

Selon la Division, les programmes de staking liquide correctement structurés ne répondent pas à la définition légale d'une valeur mobilière selon la Section 2(a)(1) de la Securities Act de 1933 ou la Section 3(a)(10) de la Securities Exchange Act de 1934.

La déclaration s'appuie sur des interprétations antérieures des modèles d'auto-staking et de staking de garde, mais définit maintenant une quatrième catégorie distincte : le staking liquide, qui émet des jetons de reçu pour représenter la propriété des actifs stakés.

Dans les structures qui répondent aux critères réglementaires, ces jetons de reçu ne sont pas non plus considérés comme des titres, à condition qu'ils reflètent simplement la propriété et ne soient pas liés aux actions ou à la discrétion d'une partie tierce.

Le personnel a constaté que les arrangements de staking liquide qualifiés évitent la classification de contrat d'investissement car ils manquent de supervision entrepreneuriale ou managériale.

Les fournisseurs de services dans de tels modèles n'exercent que des fonctions administratives — acheminement des actifs vers les validateurs, gestion des portefeuilles ou des smart contracts, et émission de jetons sans exercer de jugement sur la stratégie ou le timing du staking.

L'absence de discrétion signifie qu'ils ne satisfont pas à l'exigence des "efforts des autres" du test Howey, qui reste le cadre clé de la SEC pour identifier les contrats d'investissement.

Le président de la SEC, Paul S. Atkins, a qualifié cette mise à jour de "pas important en avant dans la clarification de la vision du personnel concernant les activités d'actifs crypto qui ne relèvent pas de la juridiction de la SEC."

Il a ajouté que l'initiative Project Crypto de la SEC "produit déjà des résultats pour le peuple américain", signalant une approche plus structurée et détaillée de la classification des actifs crypto.

Bien que le document soit une interprétation au niveau du personnel plutôt qu'une règle contraignante, il fournit des orientations plus claires pour les parties prenantes qui naviguent dans les modèles de staking selon la loi américaine.

Ce qu'est le staking liquide et comment il fonctionne

Le staking liquide est déjà largement utilisé dans les principaux réseaux proof-of-stake. Ces systèmes émettent des jetons de reçu qui représentent les actifs stakés d'un utilisateur et reflètent les récompenses accumulées au fil du temps.

Contrairement au staking standard, qui verrouille généralement les actifs pour une durée fixe avec des délais de retrait, le staking liquide offre de la flexibilité — les utilisateurs peuvent échanger ces jetons, les conserver dans des portefeuilles ou les utiliser dans des protocoles DeFi sans avoir besoin de désengager les actifs originaux.

Une fois déposée, la plateforme prend en charge les responsabilités techniques. Elle attribue le stake à un validateur, surveille le temps de fonctionnement et les pénalités, et ajuste les soldes pour tenir compte des récompenses ou des slashings.

Les utilisateurs ne sont pas impliqués dans la sélection des validateurs ou les décisions opérationnelles ; leur rôle se termine après le dépôt initial.

Selon la configuration, la garde est gérée soit par des smart contracts, soit par des entités centralisées comme Coinbase Custody.

Quel que soit le détenteur de l'actif, les jetons de reçu suivent généralement l'un des deux modèles : certains augmentent en valeur de rachat au fil du temps pour refléter les récompenses, tandis que d'autres maintiennent un ratio fixe mais émettent des jetons supplémentaires à mesure que les rendements s'accumulent.

Dans les deux cas, les jetons sont échangeables contre le stake original plus le rendement, les plateformes spécifiant les périodes de refroidissement, les conditions de rachat et les frais applicables.

Ces jetons agissent comme un pont entre le staking et la liquidité. Ils permettent aux utilisateurs de continuer à gagner des récompenses du réseau tout en utilisant les jetons dans les protocoles de prêt, les échanges et d'autres outils on-chain.

Il est important de noter que le processus n'implique pas de gestion de fonds communs ou de profits promis. Le contrôle sur la crypto sous-jacente reste avec l'utilisateur, et tous les rendements sont générés par le protocole lui-même, et non par un intermédiaire tiers.

Lido, Rocket Pool, et ce qui est qualifié

La déclaration de la SEC a des implications directes pour les protocoles de staking liquide tels que Lido (LIDO) et Rocket Pool (RPL), qui émettent tous deux des jetons de reçu représentant la propriété d'Ethereum (ETH) staké.

Des jetons comme Lido Staked ETH (stETH) et Rocket Pool ETH (rETH) sont créés en proportion un-à-un avec les dépôts des utilisateurs et accumulent des récompenses générées par le protocole, sans que le fournisseur n'exerce de discrétion sur les rendements des utilisateurs.

Lido s'appuie sur des smart contracts automatisés pour gérer le staking et l'émission de jetons. Une fois les actifs déposés, le processus se déroule sans intervention manuelle.

Rocket Pool exploite un réseau sans permission d'opérateurs de nœuds, rendant l'ensemble du processus de staking et de création de jetons programmatique et non-custodial.

Dans les deux modèles, les plateformes ne décident pas combien staker, quand staker ou quels validateurs utiliser. Les utilisateurs conservent la propriété de leur ETH staké tout en utilisant librement les jetons de reçu sur les plateformes DeFi comme Aave (AAVE) et Curve DAO (CRV).

L'interprétation de la SEC affirme que, tant que les fournisseurs évitent d'exercer des fonctions managériales ou entrepreneuriales, ces activités ne constituent pas des contrats d'investissement selon le test Howey.

Cela donne effectivement aux protocoles conformes un moyen de fonctionner sans enregistrement auprès de la SEC, à condition qu'ils restent dans les paramètres définis.

Les directives réduisent également l'incertitude réglementaire pour les développeurs qui construisent sur ces jetons, à condition que leurs mécanismes restent cohérents.

Cependant, l'interprétation ne s'applique pas aux fournisseurs centralisés qui ajoutent une discrétion supplémentaire ou du marketing à leurs services de staking.

Par exemple, Coinbase facture des frais fixes et offre des projections de récompenses, brouillant potentiellement la ligne entre les rendements générés par le protocole et les produits gérés par le fournisseur.

Prix de l'ETH et impact sur le marché

L'interprétation de la SEC pourrait renforcer l'utilité à long terme d'Ethereum et la confiance du marché en éliminant l'ambiguïté autour du statut juridique du staking liquide.

Au 6 août, l'ETH se négocie à 3 615 $, en baisse de 4,5 % sur la semaine dernière au milieu de corrections plus larges du marché, mais toujours en hausse de près de 40 % au cours du mois dernier, stimulé par la demande de staking, les entrées d'ETF et l'expansion de l'infrastructure à travers l'écosystème de couche 2 d'Ethereum.

Le staking liquide représente maintenant plus de 30 % du total d'ETH staké, avec des protocoles comme Lido et Rocket Pool en tête de l'adoption. La capacité à gagner des récompenses tout en conservant la liquidité a rendu ces systèmes centraux à la proposition de valeur d'Ethereum.

Avec la clarté juridique, les institutions peuvent se sentir plus à l'aise pour allouer du capital aux protocoles de staking liquide, augmentant la participation globale au staking, ce qui se traduit par une plus grande demande d'ETH et renforce son rôle d'actif productif générant du rendement.

Les directives éliminent également les frictions liées à l'utilisation des jetons de staking comme garantie dans la DeFi, ce qui est vital pour la couche de liquidité d'Ethereum.

Bien que les prix à court terme restent soumis aux forces du marché, des règles plus claires créent une base réglementaire plus stable, soutenant l'adoption plus large et l'utilité de l'ETH.