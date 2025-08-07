Une certaine baleine de position courte d'ETH a vu sa position courte de 70 000 ETH liquidée, et il reste actuellement 25 000 positions courtes d'ETH

PANews a rapporté le 7 août que selon Yu Jin, une célèbre baleine de positions courtes sur ETH (avec un taux de réussite historique de 75%) a vu sa position courte de 70 000 ETH liquidée. Il a mis en place plusieurs ordres Stop Loss pour réduire sa position, le laissant avec une position courte restante de 25 000 ETH (environ 95,56 millions de dollars). Le dernier prix de liquidation était de 3 876 dollars. Il a perdu tous ses profits de ses deux dernières positions courtes sur ETH, entraînant une perte de 8,14 millions de dollars en principal.
