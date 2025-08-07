Les cryptomonnaies prêtes pour l'accès aux 401(k) alors qu'un décret de Trump se profile

Le président américain Donald Trump s'apprête à autoriser le capital-investissement, l'immobilier et les crypto dans les comptes de retraite 401(k).

Aperçu Bloomberg rapporte que le décret exécutif de Trump sur les 401(k) est imminent

Le décret autoriserait les crypto, le capital-investissement et l'immobilier dans les comptes de retraite

Les crypto pourraient avoir accès aux 12,5 billions de dollars détenus dans les comptes 401(k)

Les actifs crypto pourraient bientôt accéder au marché de la retraite de 12,5 billions de dollars. Jeudi 7 août, le président Donald Trump devrait signer un décret exécutif autorisant les crypto, parmi d'autres actifs alternatifs, dans les comptes 401(k), selon Bloomberg.

Plus précisément, Trump ordonnera au Département du Travail de réévaluer ses directives sur la façon dont la loi sur la sécurité des revenus de retraite des employés s'applique aux actifs alternatifs, y compris l'immobilier, l'or, le capital-investissement et les actifs numériques.

Le décret demande également au Département du Travail de clarifier sa position sur les responsabilités fiduciaires lors de la gestion de fonds incluant ces actifs. La secrétaire au Travail Lori Chavez-DeRemer et d'autres hauts fonctionnaires évalueront si de nouvelles modifications des règles sont nécessaires.

Selon des responsables à Washington, le décret exécutif vise à atténuer les préoccupations juridiques concernant l'inclusion d'actifs alternatifs dans les plans de retraite. Ces plans ont historiquement privilégié les actions et obligations publiques tout en excluant les investissements plus illiquides ou volatils pour protéger les retraités.

Bitcoin pourrait bientôt faire partie des comptes de retraite

Permettre des actifs alternatifs dans les comptes de retraite est une grande nouvelle pour les crypto. C'est particulièrement vrai pour Bitcoin (BTC), qui est déjà populaire en tant qu'actif de trésorerie d'entreprise. Si même un petit pourcentage des avoirs des 401(k) était alloué à Bitcoin, cela aurait un effet majeur sur la demande.

Les discussions sur ce changement circulent à Washington depuis des mois. Le 17 juillet, le Financial Times a rapporté que la Maison Blanche se préparait à émettre un décret exécutif pour élargir l'accès des comptes de retraite aux investissements alternatifs.

Trump a fait un premier pas dans cette direction lors de son premier mandat, lorsque le Département du Travail a précisé que le capital-investissement pouvait être inclus dans les plans de retraite. Cette directive a ensuite été annulée sous le président Joe Biden.