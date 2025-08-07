Le dernier espoir pour l'écosystème Bitcoin est-il en train de mourir ? Après deux ans d'attente, le lancement du protocole RGB sur le mainnet est décevant.

Original/Odaily Planet Daily

Auteur/Golem

À 1h00 du matin le 7 août, le protocole RGB, une solution de mise à l'échelle Bitcoin en développement depuis deux ans, a finalement été lancé sur le mainnet. Pour encourager les utilisateurs à expérimenter le protocole RGB sur le mainnet, Bitlight Labs, le développeur d'infrastructure du protocole, a également lancé un token démo, RGB, sur le mainnet. Les utilisateurs peuvent réclamer RGB via un faucet crypto sur le site web de Bitlight Labs.

Bien que RGB n'était qu'un token démo, c'était tout de même le premier actif RGB sur le mainnet Bitcoin, et il portait un nom symbolique. Par conséquent, 24 heures avant le lancement du protocole RGB sur le mainnet, de nouveaux tutoriels d'IPO et la peur du FOMO se sont largement répandus, laissant les détenteurs de tokens Degen se débattre dans l'obscurité, une bataille difficile étant probablement inévitable.

Cependant, lorsque le protocole RGB a été lancé, le FOMO s'est rapidement transformé en FUD, avec un progrès de l'offre publique initiale du token RGB actuellement inférieur à 20%. Qu'est-ce qui a causé ce changement ? Le protocole RGB vaut-il toujours la peine d'y participer ? Odaily Planet Daily analysera brièvement cela dans cet article.

Revue du protocole RGB

Le protocole RGB était l'une des solutions de mise à l'échelle de smart contract les plus populaires pendant le boom de l'écosystème Bitcoin de 2023, mais c'était aussi celle qui se développait le plus lentement. Conçu en 2016 et officiellement en développement en 2019, il a changé de mains plusieurs fois avant de regagner l'attention en 2023 en raison de la forte demande du marché pour la mise à l'échelle de Bitcoin. Cependant, les progrès sont restés lents, ce qui a conduit le protocole RGB++ à profiter avec succès de sa popularité en 2024, bien que RGB++ ait également subi un déclin. Les progrès se sont véritablement accélérés en 2024 après que l'équipe de Bitlight Labs a aidé RGB dans son développement. Après un long voyage de cinq ans, il a finalement été lancé sur le mainnet.

Avec le temps, pour la plupart des utilisateurs, la seule impression restante du protocole RGB est son long temps de développement, l'illustre background de l'équipe, la nature obscure du projet et les milliers de mots de rapports de recherche approfondis. Ces impressions ont été condensées en un mot "génial" dans leur esprit, c'est pourquoi il a suscité une discussion et une préparation si étendues avant le lancement du mainnet. Par conséquent, je crois qu'il est nécessaire de présenter brièvement les points clés du protocole RGB dans cet article.

Sceau jetable

Pour le réseau Bitcoin, le protocole RGB est une solution d'expansion off-chain qui stocke les smart contracts et les données de transaction off-chain, il est donc Turing complet en lui-même et utilise uniquement le mainnet Bitcoin comme "garantie de sécurité".

Une technologie clé du protocole RGB est le scellage à usage unique, qui garantit que la même information ne peut être utilisée qu'une seule fois. Le modèle UTXO du réseau Bitcoin est naturellement compatible avec cette technologie car chaque UTXO ne peut être utilisé qu'une seule fois. En chiffrant et en encapsulant les informations d'actifs RGB et l'état du contrat dans l'UTXO, ces UTXOs sont appelés conteneurs. Lorsque l'UTXO est dépensé, la propriété de l'actif et l'état du contrat changent, ce qui non seulement empêche efficacement les doubles dépenses, mais garantit également une sécurité suffisante du registre RGB.

Authentification client

Une autre technologie clé du protocole RGB est la vérification côté client. Les transferts d'actifs RGB ne sont pas diffusés sur le mainnet Bitcoin, mais sont plutôt effectués par des clients off-chain indépendants. Par conséquent, chaque fois qu'une transaction se produit, le client doit seulement vérifier l'exactitude de l'état associé à cette transaction, sans avoir à vérifier simultanément toutes les transactions sur l'ensemble du réseau. Cela améliore la protection de la vie privée de RGB.

Les éléments ci-dessus sont deux technologies importantes pour la façon dont le protocole RGB transfère les actifs et assure la sécurité. Quant à la façon dont il écrit des smart contracts off-chain et comment son approche se compare à l'EVM, ce n'est pas le centre d'intérêt des utilisateurs.

Le protocole RGB peut être complexe en principe, mais l'opération de la nouvelle IPO sur le mainnet est très simple. Il s'agit essentiellement d'un modèle de distribution d'airdrop. Les utilisateurs transfèrent des fonds aux participants au projet, et les participants au projet distribuent ensuite des tokens RGB aux utilisateurs en séquence. Et parce qu'il adopte un modèle d'ordre verrouillé, le même portefeuille ne peut pas le réclamer de manière répétée avant que la distribution ne soit terminée, évitant efficacement une congestion excessive du réseau.

À l'heure actuelle, il y a un total de 21 millions de tokens RGB. En raison de la distribution lente et de la disponibilité limitée de 50 tokens par rachat, moins de 20% de l'offre totale a été réclamée. Selon les calculs de la communauté, basés sur la vitesse de production de blocs du réseau Bitcoin, il faudrait au moins 17 heures pour racheter tous les tokens. Par conséquent, il y a encore une chance pour tout le monde de participer. Ci-dessous, un guide détaillé pour racheter de nouveaux tokens.

Créer un portefeuille Bitlight et transférer des BTC

Tout d'abord, téléchargez le portefeuille plugin Bitlight, créez un nouveau portefeuille et transférez 0,0003-0,0005 BTC d'une autre adresse vers le portefeuille. Il n'est pas nécessaire d'en avoir trop. Il est préférable de ne pas importer depuis un ancien portefeuille pour éviter les accidents de brûlage d'actifs dus à l'incompatibilité entre les protocoles d'actifs de portefeuille.

Créer un conteneur

Ensuite, nous devons créer un UTXO RGB, qui est un conteneur pour stocker les actifs RGB. Tout d'abord, cliquez sur le portefeuille "UTXOs", comme indiqué ci-dessous.

Ensuite, cliquez sur "Create UTXO" dans le coin supérieur droit.

Cliquez sur "Custom" pour personnaliser le montant de Bitcoin contenu dans l'UTXO. Comme cet UTXO est utilisé comme conteneur pour les actifs RGB, une grande quantité de Bitcoin n'est pas nécessaire ; 0,0001 BTC est suffisant. Ensuite, sélectionnez un taux de frais approprié, cliquez sur Suivant et signez.

Il est recommandé de ne pas créer plusieurs conteneurs successivement, car la création d'un conteneur nécessite de payer le gaz du réseau Bitcoin, et le déverrouillage du conteneur (le convertir en un UTXO utilisable) nécessite également de payer du gaz. De plus, cette nouvelle émission utilise un modèle d'ordre verrouillé et a un taux de distribution extrêmement lent. Par conséquent, créer plusieurs UTXOs à l'avance pour un numéro d'ordre spécifique est inutile et peut même augmenter les coûts.

Réclamer des tokens RGB

Une fois que la transaction de création du conteneur a été traitée, vous pouvez accéder au site officiel de Bitlight, lier votre portefeuille et cliquer sur Claim. Comme indiqué ci-dessous, une fois qu'un portefeuille réclame, l'utilisateur ne peut pas continuer et doit attendre que le processus de "Claiming" soit terminé avant de faire la prochaine réclamation.

Du FOMO au FUD

L'expérience de l'IPO du mainnet RGB était en fait assez fluide, mais elle a tout de même reçu un fort FUD de la part de la communauté. Les raisons sont les suivantes :

Le nombre de RGB qui peuvent être frappés à la fois est trop petit

L'offre totale de tokens RGB est de 21 millions, et le projet a stipulé que seulement 50 tokens seront distribués par réclamation. Par conséquent, 420 000 transactions sont nécessaires pour racheter tous les tokens RGB. Même si 4 000 transactions sont effectuées par bloc, il faudra 105 blocs, soit environ 17,5 heures, pour racheter tous les tokens RGB.

Par conséquent, la communauté s'est plainte que l'équipe du projet a trop étiré la ligne de bataille et que le sentiment du marché et l'enthousiasme seraient épuisés.

Frais des participants au projet

Une autre raison du battage médiatique entourant RGB est les frais de Bitlight Labs. Selon les informations on-chain, chaque transaction de réclamation d'utilisateur nécessite de transférer 0,00003636 BTC (environ 4 $) à une adresse fixe. Avec 420 000 frappes, le projet pourrait collecter environ 1,68 million de dollars au total.

Une transaction pour réclamer des tokens RGB

Bien que l'équipe du projet ait finalement expliqué que ces frais couvriraient les futurs frais de transaction pour la distribution des actifs RGB et serviraient de frais de market-making et de rachat, le plan est un plan, et la collecte d'argent est une réalité, laissant de nombreux joueurs non convaincus.

En ajoutant les 1,68 million de dollars de frais aux frais de gaz pour la création de conteneurs et les transactions, et en utilisant l'estimation des coûts, la capitalisation boursière du premier token RGB a déjà été gonflée à environ 2 millions de dollars. Compte tenu du niveau actuel de capital et d'enthousiasme dans l'écosystème Bitcoin, 2 millions de dollars n'est pas une estimation basse. Cela pourrait être la vraie raison du FUD parmi de nombreux joueurs.

Écrire à la fin

J'ai été surpris par l'attention que le protocole RGB a attirée cette fois. En plus des visages familiers qui sont toujours à l'avant-garde de "perdre de l'argent sur le nouveau protocole Bitcoin", de nombreux utilisateurs qui ne prêtent généralement pas beaucoup d'attention à l'écosystème Bitcoin ont également participé.

L'écosystème Bitcoin a été assez animé récemment, avec une augmentation des startups de nouveaux protocoles. De Spark, BRC 2.0, Rune 2.0, Labitu, et maintenant RGB, certains d'entre eux peuvent vous être inconnus, mais ne vous inquiétez pas ; vous pourriez simplement manquer des opportunités de perdre de l'argent.

De nouveaux protocoles émergent sans cesse, chacun portant un récit cliché mais grandiose. La réalité est, cependant, que la plupart des projets restent bloqués dans les premières étapes de conception ou d'airdrops, avec seulement une poignée réalisant véritablement une mise en œuvre réelle. Bien que l'innovation soit cruciale, le rythme de l'industrie blockchain d'aujourd'hui ressemble à une chaîne de montage industrielle à grande vitesse.

Le groupe de joueurs reste inchangé, se déversant dans le "carnaval du nouvel accord" encore et encore. La richesse est récoltée et circule parmi ce groupe de personnes, tout comme un groupe de sous-culture qui n'est pas pris en compte par le courant dominant mais formé en raison de croyances communes et de passion pour la technologie et les jeux d'argent.

Aujourd'hui, lorsque Bitcoin est devenu un nom familier, comment ne pas le qualifier de magique lorsque nous pensons qu'il existe encore un tel groupe de personnes dans le monde qui se divertissent avec cela ?