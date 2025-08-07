Le nombre de demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis pour la semaine se terminant le 2 août était de 226 000, tandis que le nombre attendu était de 221 000. Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/07 20:34 Partager

PANews a rapporté le 7 août que le nombre de demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis pour la semaine se terminant le 2 août était de 226 000, conforme aux attentes de 221 000. La valeur précédente a été révisée de 218 000 à 219 000.