PANews a rapporté le 7 août que Mind Network a officiellement lancé un nouveau protocole, Encrypted Messaging Onchain, qui vise à fournir des capacités de confidentialité et de communication natives et conformes pour les Real-World Assets (RWA)

Mind Network lance un système de messagerie sur chaîne pour soutenir l'écosystème de conformité des Real-World Assets (RWA), de confidentialité et de chiffrement

Auteur : PANewsSource : PANews
2025/08/07 21:21
PANews a rapporté le 7 août que Mind Network a officiellement lancé un nouveau protocole, Encrypted Messaging Onchain, qui vise à fournir des capacités de confidentialité et de communication natives et conformes pour les scénarios de Real-World Assets (RWA) tels que l'immobilier, la liquidation de stablecoins et les paiements transfrontaliers.

Cette solution prend en charge la génération automatique de clés par les portefeuilles, réalisant un chiffrement de bout en bout et permettant aux utilisateurs d'attacher des messages structurés, chiffrés et vérifiables à n'importe quelle transaction, répondant aux règles de conformité pour des informations telles que l'objectif, l'identité et l'audit dans les activités financières. Son mécanisme est similaire aux systèmes de messagerie standard utilisés dans la finance traditionnelle et le commerce transfrontalier.

Encrypted Messaging Onchain combine le chiffrement homomorphe complet (FHE) avec des techniques cryptographiques traditionnelles pour garantir que les données sensibles ne sont accessibles qu'aux parties autorisées. Les responsables ont déclaré que l'industrie de la blockchain manque actuellement d'une telle norme de messagerie chiffrée pour les RWA. Ce protocole devrait devenir un composant clé dans la construction d'une infrastructure "SWIFT on-chain" et promouvoir la conformité réglementaire au sein de l'écosystème crypto.

