JPMorgan lance une solution de repo on-chain basée sur la blockchain Kinexys 2025/08/07

PANews a rapporté le 7 août que JPMorgan (JPMorgan Chase) a lancé une solution de repo intrajournalier (repo) sur chaîne basée sur son réseau blockchain propriétaire Kinexys. Cet outil permet aux négociateurs d'échanger des liquidités contre des titres sur la plateforme HQLAx via les comptes de dépôt blockchain de JPMorgan, permettant un règlement minute par minute. Développé en collaboration avec HQLA-X et Ownera, le produit a déjà atteint des volumes de trading quotidiens dépassant 1 milliard de dollars. La plateforme prend également en charge plusieurs lieux de trading et sources de collatéral, avec le potentiel d'expansion future pour inclure des instruments de trésorerie numériques tels que les stablecoins et les monnaies numériques de banque centrale.