Le Dow gagne 200 points suite à la décision de Trump sur les tarifs des puces

Le Dow Jones Industrial Average a gagné 200 points alors que les Actions U.S ont ajouté aux gains de la séance précédente, l'annonce des tarifs douaniers sur les puces par le président Donald Trump stimulant les actions technologiques.

Les actions technologiques ont augmenté alors que Trump a signalé des exemptions de tarifs sur les puces pour les entreprises qui construisent aux États-Unis.

Le Bitcoin était également en hausse de 2% en 24 heures pour s'échanger au-dessus de 116 000 $.

Le Dow a ouvert en hausse de 200 points, tandis que le S&P 500 a augmenté de 0,5% et le Nasdaq Composite a ajouté 0,7%. À la clôture, le Dow a terminé la journée en hausse de 81 points, le S&P 500 a augmenté de 0,7% et le Nasdaq a progressé de 1,2%. Les principaux indices approchent maintenant des records historiques après s'être remis d'une brève vente massive le 1er août.

Un rebond similaire a été observé sur les marchés crypto. Le Bitcoin (BTC) est remonté au-dessus de 116 000 $. L'actif numérique de référence a augmenté alors que les actions rebondissaient. Ailleurs, les prix du pétrole se sont maintenus légèrement positifs autour de 64 $, tandis que les rendements du Trésor ont également peu changé alors que le marché évaluait les tarifs réciproques.

Les tarifs "réciproques" de Trump

Wall Street envisageait de nouveaux gains alors que les tarifs "réciproques" de Trump entrent en vigueur, frappant plusieurs partenaires commerciaux des États-Unis.

Après avoir résisté à l'assaut initial de l'annonce des tarifs du "Jour de la Libération", les actions ont largement maintenu des perspectives optimistes face aux tensions commerciales, et ont progressé au milieu de plusieurs accords notables. Les nouveaux tarifs généralisés varient entre 10% et 50%, avec des accords en place entre les États-Unis et le Japon, la Corée du Sud et l'Union européenne pour un nouveau taux tarifaire de 15%.

Pendant ce temps, un certain nombre de pays font face à des taux plus élevés, notamment le Brésil, l'Inde et la Suisse. Trump a commenté via Truth Social que la date limite commerciale permet aux États-Unis de percevoir "des milliards de dollars en tarifs".

Les actions technologiques gagnent grâce aux exemptions de tarifs sur les puces

Malgré une certaine incertitude, les investisseurs sont largement positifs et regardent au-delà du brouillard en se concentrant sur les taux d'intérêt, les bénéfices des entreprises et l'économie mondiale plus large.

Notamment, le marché des tarifs a donné une légère impulsion aux actions jeudi, avec l'annonce de Trump mercredi d'une exemption du tarif de 100% sur les puces importées pour les entreprises "qui construisent aux États-Unis."

Cela a permis aux actions de Nvidia et d'Advanced Micro Devices de gagner respectivement 2% et 3% en début de séance.

L'action d'Apple a également bondi dans ce mouvement, augmentant de 2% alors que le fabricant d'iPhone progressait suite à son engagement d'investir 100 milliards de dollars supplémentaires aux États-Unis. Cela signifie qu'Apple prévoit d'investir jusqu'à 600 milliards de dollars dans des entreprises et fournisseurs américains au cours des quatre prochaines années.