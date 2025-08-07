Bio Protocol lance un nouveau système de points BioXP Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/07 21:39 Partager

PANews a rapporté le 7 août que Bio Protocol a récemment lancé officiellement son nouveau système de points, BioXP. Les utilisateurs peuvent gagner des points grâce au développement de l'écosystème, au staking, aux interactions sociales, et plus encore. Pour récompenser les utilisateurs de longue date de Bio et DeSci, BioXP a été distribué par airdrop à certains utilisateurs existants. Les utilisateurs peuvent vérifier leur portefeuille Bio App pour voir s'ils ont reçu l'airdrop.

