Les actions de cryptomonnaie U.S. ont augmenté, avec Coinbase en hausse de plus de 3%. Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/07 21:35

PANews a rapporté le 7 août que le secteur des cryptomonnaies américain a augmenté, avec Coinbase (COIN.O) en hausse de plus de 3%, Bitfarm en hausse de près de 4%, et Hut 8 en hausse de près de 5%. Des responsables de la Maison Blanche ont déclaré que Trump signera un décret pour ouvrir la voie aux actifs alternatifs dans les 401(k).

