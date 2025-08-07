Plasma et Aave lancent conjointement le premier fonds on-chain conçu spécifiquement pour les institutions

PANews a rapporté le 7 août que Plasma et Aave collaboreront pour lancer le premier fonds on-chain pour un nouveau système financier mondial dédié aux institutions. Le fonds vise à exploiter les capacités de revenus réels évolutives d'Aave et la plateforme Plasma pour inciter conjointement les entreprises fintech et les institutions à mettre leurs services essentiels on-chain, amenant ainsi des milliards d'utilisateurs vers la finance on-chain.
