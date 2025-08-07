Rapport : Waller émerge comme favori pour le prochain président de la Fed Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/07 22:15 Partager

PANews a rapporté le 7 août que le gouverneur du Conseil de la Réserve fédérale, Waller, émerge comme un candidat de premier plan pour le poste de président de la Fed, alors que les conseillers de Trump recherchent un successeur à Powell, selon des personnes familières avec le dossier. Ces personnes ont déclaré que les conseillers de Trump sont impressionnés par la volonté de Waller de baser sa politique sur des prévisions plutôt que sur les données actuelles et par sa profonde compréhension du Système de la Réserve fédérale. Ils ont également indiqué que Waller a rencontré l'équipe du président au sujet de ce poste, mais n'a pas encore rencontré Trump lui-même.

Opportunité de marché Cours OFFICIAL TRUMP (TRUMP) $5.43 $5.43 $5.43 -1.61% 1D 7D 1M 3M 1Y YTD ALL USD Graphique du prix de OFFICIAL TRUMP (TRUMP) en temps réel Acheter du TRUMP maintenant