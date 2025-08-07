Les ETFs Bitcoin ont enregistré un afflux net de 607 BTC aujourd'hui, tandis que les ETFs Ethereum ont enregistré un afflux net de 4 116 ETH. Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/07 22:04 Partager

Selon un rapport de Lookonchain du 7 août, dix ETFs Bitcoin ont enregistré un afflux net de 607 BTC (environ 70,72 millions de dollars) aujourd'hui. iShares (Blackrock) a connu un afflux net de 363 BTC, détenant actuellement 738 171 BTC (environ 86,05 milliards de dollars). Neuf ETFs Ethereum ont enregistré un afflux net de 4 116 ETH (environ 15,87 millions de dollars), iShares ayant un afflux net de 9 077 ETH, détenant actuellement 2 960 973 ETH (environ 11,41 milliards de dollars).

