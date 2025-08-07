Scenius Capital clôture 20 millions de dollars dans un nouveau fonds, axé sur le soutien aux VC Crypto émergents Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/07 22:14 Partager

PANews a rapporté le 7 août que, selon Blockworks, Scenius Capital a annoncé la finalisation d'un nouveau fonds légèrement sursouscrit de 20 millions de dollars axé sur l'investissement dans des fonds de capital-risque crypto émergents. La société a déclaré que le fonds soutiendra les gestionnaires en phase initiale ayant des avantages dans leurs secteurs, régions ou écosystèmes respectifs. ParaFi a réalisé un investissement stratégique dans Scenius Capital et fournira un soutien financier pour l'expansion de ses lignes d'activité et services de conseil sur les marchés de capitaux de tokens. Scenius Capital a déclaré que malgré l'environnement de marché difficile, elle a reçu le soutien de plusieurs LPs natifs de la crypto et continuera à se concentrer sur des gestionnaires plus petits, de premier ou deuxième tour.