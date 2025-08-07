CEXDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFutures500XEarnEvent Center
More
2025 Recap
Alors que l'ETH approche les 4 000 $ et que XRP se développe dans les transferts de fonds, de plus en plus d'investisseurs utilisent des plateformes mobiles comme Quid Miner pour générer des revenus passifs en cryptomonnaies sans matériel ni tracas. #sponsoriséAlors que l'ETH approche les 4 000 $ et que XRP se développe dans les transferts de fonds, de plus en plus d'investisseurs utilisent des plateformes mobiles comme Quid Miner pour générer des revenus passifs en cryptomonnaies sans matériel ni tracas. #sponsorisé

De XRP à ETH : Pourquoi les investisseurs en cryptomonnaies choisissent la plateforme de cloud mining mobile de Quid Miner

Auteur : Crypto.newsSource : Crypto.news
2025/08/07 22:49
Moonveil
MORE$0.002715+0.11%
Helium Mobile
MOBILE$0.0002119+0.33%
XRP
XRP$2.2849-1.84%
Cloud
CLOUD$0.07647+0.05%
Wink
LIKE$0.003098+1.80%
Ethereum
ETH$3,270.56+0.90%
WHY
WHY$0.00000001719+1.11%

Divulgation des risques : Cet article ne représente pas un conseil en investissement. Le contenu et les documents présentés sur cette page sont uniquement à des fins éducatives.

Alors que l'ETH approche les 4 000 $ et que XRP se développe dans les transferts de fonds, davantage d'investisseurs utilisent des plateformes mobiles comme Quid Miner pour générer des revenus crypto passifs sans matériel ni tracas.

Table des matières

  • Mining sans friction depuis les téléphones
  • Étapes simples pour commencer le cloud mining avec Quid Miner
  • Ce qui distingue Quid Miner ?
  • Conçu pour l'investisseur moderne
Aperçu
  • Quid Miner permet aux utilisateurs de miner des cryptomonnaies comme BTC et ETH depuis leurs téléphones, sans matériel nécessaire.
  • Un moteur piloté par l'IA augmente les rendements et effectue des paiements quotidiens.
  • La plateforme offre un essai gratuit de 15 $ et est disponible dans plus de 180 pays.

Avec Ethereum (ETH) qui approche le seuil des 4 000 $ et XRP qui gagne en force dans les réseaux de transfert de fonds mondiaux, les investisseurs crypto déplacent leur attention de la spéculation à court terme vers des modèles de revenus durables. Alors que ces deux actifs deviennent fondamentaux pour la finance numérique, davantage de détenteurs explorent des stratégies passives qui ne nécessitent pas une surveillance constante du marché.

From XRP to ETH: Why crypto investors choose Quid Miner's mobile cloud mining platform - 1

Quid Miner, une plateforme de cloud mining mobile-first enregistrée au Royaume-Uni, est rapidement devenue une solution incontournable pour gagner des cryptomonnaies sans matériel ni tracas. La plateforme permet aux utilisateurs de plus de 180 pays de miner des actifs majeurs comme BTC, ETH et XRP directement depuis leurs smartphones, soutenue par une conformité réglementaire et une infrastructure technique robuste.

Mining sans friction depuis les téléphones

Oubliez les installations de mining encombrantes ou les configurations déroutantes. L'application mobile légère de Quid Miner, disponible sur Android et iOS, permet aux utilisateurs de commencer à gagner des cryptomonnaies en quelques tapotements seulement. Aucune expérience ou équipement requis.

Alimenté par un moteur d'optimisation basé sur l'IA, Quid Miner distribue automatiquement la puissance de calcul aux pools les plus rentables, assurant des rendements cohérents et efficaces. Tous les gains sont visibles en temps réel et réglés quotidiennement, donnant aux utilisateurs un contrôle total sur le réinvestissement ou le retrait.

Étapes simples pour commencer le cloud mining avec Quid Miner

1.Choisissez Quid Miner : Quid Miner offre un plan de mining gratuit de 15 $, et les utilisateurs peuvent gagner 0,60 $ de revenus passifs chaque jour gratuitement.

2.Créez un compte : Inscrivez-vous avec une adresse e-mail, connectez-vous au tableau de bord et commencez à miner immédiatement.

3.Sélection de contrat : Une variété de plans de mining sont disponibles pour répondre à différents budgets et préférences d'investissement.

  • Plan Débutant BTC : 100 $ | 2 jours | 4 $/jour | Total : 108 $
  • Plan Momentum XRP : 600 $ | 6 jours | 7,20 $/jour | Total : 643,20 $
  • Plan Croissance Équilibrée : 3 000 $ | 20 jours | 39 $/jour | Total : 3 780 $
  • Plan Haut Rendement : 50 000 $ | 45 jours | 910 $/jour | Total : 90 950 $

Chaque plan varie en puissance de calcul, montant d'investissement et durée. Pour les dernières offres de contrats, visitez la page des contrats.

Ce qui distingue Quid Miner ?

  • Entité britannique réglementée – Opère sous la surveillance réglementaire britannique pour une confiance mondiale.
  • Expérience mobile-first – Minez et gérez des actifs entièrement depuis un téléphone.
  • Moteur d'optimisation IA – Ajustements algorithmiques en temps réel pour maximiser les rendements.
  • Flexibilité des actifs – Minez BTC, ETH, XRP, DOGE, LTC, et plus encore.
  • Récompenses utilisateurs – Obtenez un crédit d'inscription de 15 $, des avantages de fidélité et des bonus de parrainage jusqu'à 4,5 %.

Conçu pour l'investisseur moderne

Quid Miner mélange simplicité, transparence et intégrité réglementaire en une plateforme accessible. Elle est conçue à la fois pour les nouveaux venus en crypto cherchant une exposition passive et les investisseurs expérimentés développant leurs portefeuilles.

Alors que l'économie numérique évolue sous de nouveaux cadres réglementaires comme le GENIUS Act, Quid Miner reste une plateforme prête pour l'avenir, offrant une approche fiable et centrée sur l'utilisateur pour les gains en cryptomonnaies.

Pour en savoir plus sur Quid Miner, visitez le site officiel et téléchargez l'application. Email : [email protected]

Divulgation des risques : Ce contenu est fourni par une partie tierce. Ni crypto.news ni l'auteur de cet article n'approuvent aucun produit mentionné sur cette page. Les utilisateurs doivent effectuer leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action liée à l'entreprise.

Opportunité de marché
Logo de Moonveil
Cours Moonveil(MORE)
$0.002715
$0.002715$0.002715
-2.58%
USD
Graphique du prix de Moonveil (MORE) en temps réel
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

Vous aimerez peut-être aussi

Canaan Transforme la Chaleur Résiduelle du Minage de Bitcoin en Énergie pour Serres dans un Projet Pilote au Manitoba

Canaan Transforme la Chaleur Résiduelle du Minage de Bitcoin en Énergie pour Serres dans un Projet Pilote au Manitoba

Le fabricant de matériel de minage Bitcoin Canaan Inc. a lancé un projet pilote au Manitoba, Canada, qui capture la chaleur résiduelle des opérations de minage et
Partager
Brave Newcoin2026/01/07 04:30
Oubliez DOGE et ADA, la Preuve à divulgation nulle de connaissance est une technologie déjà opérationnelle approuvée par le fondateur d'ETH ! Les analystes prédisent des gains de 700x à venir

Oubliez DOGE et ADA, la Preuve à divulgation nulle de connaissance est une technologie déjà opérationnelle approuvée par le fondateur d'ETH ! Les analystes prédisent des gains de 700x à venir

Le comportement récent du marché montre des schémas familiers parmi les cryptomonnaies à grande capitalisation. Le prix actuel du Dogecoin est remonté au-dessus d'un niveau de support longtemps surveillé,
Partager
Thenewscrypto2026/01/07 01:00
Morgan Stanley demande l'approbation de la SEC pour des ETF au comptant sur Bitcoin et Solana

Morgan Stanley demande l'approbation de la SEC pour des ETF au comptant sur Bitcoin et Solana

Morgan Stanley a déposé auprès de la SEC pour ses premiers ETF crypto, un produit Bitcoin au comptant et un fonds lié à Solana, marquant une avancée majeure dans les actifs numériques.
Partager
Blockchainreporter2026/01/07 04:00

Actualités tendance

Plus

Canaan Transforme la Chaleur Résiduelle du Minage de Bitcoin en Énergie pour Serres dans un Projet Pilote au Manitoba

Oubliez DOGE et ADA, la Preuve à divulgation nulle de connaissance est une technologie déjà opérationnelle approuvée par le fondateur d'ETH ! Les analystes prédisent des gains de 700x à venir

Morgan Stanley demande l'approbation de la SEC pour des ETF au comptant sur Bitcoin et Solana

Prédiction du prix du Bitcoin : Le BTC teste les 95 000 $ alors qu'une configuration de tasse et d'anse se forme, la cassure attend confirmation

Quelle Crypto acheter maintenant en janvier 2026 : Strategy mise gros sur BTC, DeepSnitch AI dépasse 1 M$ levés avec un lancement imminent

Prix des cryptomonnaies

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$93,121.02
$93,121.02$93,121.02

-0.56%

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,270.56
$3,270.56$3,270.56

-0.05%

Logo de XRP

XRP

XRP

$2.2849
$2.2849$2.2849

-2.74%

Logo de Solana

Solana

SOL

$139.94
$139.94$139.94

-1.17%

Logo de DOGE

DOGE

DOGE

$0.15003
$0.15003$0.15003

+0.02%