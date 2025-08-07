De XRP à ETH : Pourquoi les investisseurs en cryptomonnaies choisissent la plateforme de cloud mining mobile de Quid Miner

Divulgation des risques : Cet article ne représente pas un conseil en investissement. Le contenu et les documents présentés sur cette page sont uniquement à des fins éducatives.

Alors que l'ETH approche les 4 000 $ et que XRP se développe dans les transferts de fonds, davantage d'investisseurs utilisent des plateformes mobiles comme Quid Miner pour générer des revenus crypto passifs sans matériel ni tracas.

Aperçu Quid Miner permet aux utilisateurs de miner des cryptomonnaies comme BTC et ETH depuis leurs téléphones, sans matériel nécessaire.

Un moteur piloté par l'IA augmente les rendements et effectue des paiements quotidiens.

La plateforme offre un essai gratuit de 15 $ et est disponible dans plus de 180 pays.

Avec Ethereum (ETH) qui approche le seuil des 4 000 $ et XRP qui gagne en force dans les réseaux de transfert de fonds mondiaux, les investisseurs crypto déplacent leur attention de la spéculation à court terme vers des modèles de revenus durables. Alors que ces deux actifs deviennent fondamentaux pour la finance numérique, davantage de détenteurs explorent des stratégies passives qui ne nécessitent pas une surveillance constante du marché.

Quid Miner, une plateforme de cloud mining mobile-first enregistrée au Royaume-Uni, est rapidement devenue une solution incontournable pour gagner des cryptomonnaies sans matériel ni tracas. La plateforme permet aux utilisateurs de plus de 180 pays de miner des actifs majeurs comme BTC, ETH et XRP directement depuis leurs smartphones, soutenue par une conformité réglementaire et une infrastructure technique robuste.

Mining sans friction depuis les téléphones

Oubliez les installations de mining encombrantes ou les configurations déroutantes. L'application mobile légère de Quid Miner, disponible sur Android et iOS, permet aux utilisateurs de commencer à gagner des cryptomonnaies en quelques tapotements seulement. Aucune expérience ou équipement requis.

Alimenté par un moteur d'optimisation basé sur l'IA, Quid Miner distribue automatiquement la puissance de calcul aux pools les plus rentables, assurant des rendements cohérents et efficaces. Tous les gains sont visibles en temps réel et réglés quotidiennement, donnant aux utilisateurs un contrôle total sur le réinvestissement ou le retrait.

Étapes simples pour commencer le cloud mining avec Quid Miner

1.Choisissez Quid Miner : Quid Miner offre un plan de mining gratuit de 15 $, et les utilisateurs peuvent gagner 0,60 $ de revenus passifs chaque jour gratuitement.

2.Créez un compte : Inscrivez-vous avec une adresse e-mail, connectez-vous au tableau de bord et commencez à miner immédiatement.

3.Sélection de contrat : Une variété de plans de mining sont disponibles pour répondre à différents budgets et préférences d'investissement.

Plan Débutant BTC : 100 $ | 2 jours | 4 $/jour | Total : 108 $

Plan Momentum XRP : 600 $ | 6 jours | 7,20 $/jour | Total : 643,20 $

Plan Croissance Équilibrée : 3 000 $ | 20 jours | 39 $/jour | Total : 3 780 $

Plan Haut Rendement : 50 000 $ | 45 jours | 910 $/jour | Total : 90 950 $

Chaque plan varie en puissance de calcul, montant d'investissement et durée. Pour les dernières offres de contrats, visitez la page des contrats.

Ce qui distingue Quid Miner ?

Entité britannique réglementée – Opère sous la surveillance réglementaire britannique pour une confiance mondiale.

– Opère sous la surveillance réglementaire britannique pour une confiance mondiale. Expérience mobile-first – Minez et gérez des actifs entièrement depuis un téléphone.

– Minez et gérez des actifs entièrement depuis un téléphone. Moteur d'optimisation IA – Ajustements algorithmiques en temps réel pour maximiser les rendements.

– Ajustements algorithmiques en temps réel pour maximiser les rendements. Flexibilité des actifs – Minez BTC, ETH, XRP, DOGE, LTC, et plus encore.

– Minez BTC, ETH, XRP, DOGE, LTC, et plus encore. Récompenses utilisateurs – Obtenez un crédit d'inscription de 15 $, des avantages de fidélité et des bonus de parrainage jusqu'à 4,5 %.

Conçu pour l'investisseur moderne

Quid Miner mélange simplicité, transparence et intégrité réglementaire en une plateforme accessible. Elle est conçue à la fois pour les nouveaux venus en crypto cherchant une exposition passive et les investisseurs expérimentés développant leurs portefeuilles.

Alors que l'économie numérique évolue sous de nouveaux cadres réglementaires comme le GENIUS Act, Quid Miner reste une plateforme prête pour l'avenir, offrant une approche fiable et centrée sur l'utilisateur pour les gains en cryptomonnaies.

Pour en savoir plus sur Quid Miner, visitez le site officiel et téléchargez l'application. Email : [email protected]