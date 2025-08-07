SharpLink Sécurise 200 M$ pour Renforcer sa Stratégie ETH – Les Institutions Achètent-elles de l'ETH ?

SharpLink Gaming, Inc. (Nasdaq : SBET), l'un des plus grands détenteurs institutionnels d'Ethereum, a annoncé une offre directe enregistrée de 200 millions de dollars au prix de 19,50 dollars par action. NOUVEAU : SharpLink lève 200 millions de dollars dans une offre directe menée par quatre investisseurs institutionnels mondiaux à 19,50 dollars/action Ce capital sera utilisé pour développer notre trésorerie Ethereum, qui devrait dépasser 2 milliards de dollars lors du déploiement complet Chez SharpLink, notre mission est simple : Accumuler ETH. Stake ETH... pic.twitter.com/ABv7CH9Cqt — SharpLink (SBET) (@SharpLinkGaming) 7 août 2025 L'offre implique quatre investisseurs institutionnels mondiaux non nommés, montrant un intérêt institutionnel croissant pour Ethereum en tant qu'actif de trésorerie. Le produit net sera utilisé pour développer davantage sa trésorerie ETH, qui devrait maintenant dépasser 2 milliards de dollars lors du déploiement complet. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie continue de SharpLink visant à "accumuler ETH, stake ETH et augmenter l'ETH par action", alors qu'elle se positionne comme un acteur central dans ce domaine. Le soutien institutionnel montre une confiance croissante en ETH L'accord a été facilité par A.G.P./Alliance Global Partners en tant qu'agent de placement principal, avec Société Générale servant d'agent de placement secondaire. Cantor Fitzgerald agit en tant que conseiller financier de l'entreprise. L'implication de ces institutions mondiales montre un changement, suggérant qu'Ethereum — souvent considéré comme volatile ou expérimental — est désormais perçu comme un actif à long terme par les grands acteurs financiers. Le co-PDG de SharpLink, Joseph Chalom, a décrit l'offre comme une "validation de notre mission d'être la principale trésorerie ETH au monde". Chalom expose les ambitions de l'entreprise de détenir ETH et de participer activement à l'économie de staking d'Ethereum et à l'infrastructure plus large du réseau. ETH comme réserve d'entreprise : nouvelle frontière ou pari risqué ? La stratégie agressive d'accumulation d'ETH place SharpLink dans une catégorie unique. Contrairement aux entreprises traditionnelles qui détiennent des liquidités ou des titres à court terme, SharpLink utilise son bilan pour construire un modèle de trésorerie crypto-natif. Les activités de staking de l'entreprise indiquent également qu'elle génère un rendement sur ses avoirs — une démarche conforme au passage d'Ethereum à la preuve d'enjeu après la fusion. L'offre de 200 millions de dollars de SharpLink pourrait servir d'indicateur pour un mouvement institutionnel plus large vers Ethereum. Alors que des sociétés cotées comme MicroStrategy ont adopté des stratégies de trésorerie similaires avec Bitcoin, le modèle centré sur ETH de SharpLink pourrait ouvrir la voie à d'autres pour diversifier leurs actifs basés sur Ethereum. Action du prix de $SBET Jeudi, les actions de SharpLink Gaming Inc. ont ouvert en force, augmentant de plus de 2,2% en début de séance à 22,70 dollars, suite aux récentes nouvelles de son offre directe de 200 millions de dollars et de l'expansion de sa stratégie de trésorerie Ethereum. L'action a ouvert à 21,72 dollars, a grimpé jusqu'à un sommet intrajournalier de 23,03 dollars, et a atteint une capitalisation boursière de 2,5 milliards de dollars. Avec une fourchette sur 52 semaines allant de 2,26 dollars à 124,12 dollars, SBET est devenu une action crypto-adjacente étroitement surveillée. Le bond du prix peut refléter la confiance croissante des investisseurs dans la feuille de route agressive d'accumulation et de staking d'ETH de SharpLink. 