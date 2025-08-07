CEXDEX+
Ripple va acquérir la plateforme de paiement de stablecoin Rail pour 200 millions de dollars

Auteur : Crypto.newsSource : Crypto.news
2025/08/07 22:37
Ripple a accepté d'acquérir Rail, une entreprise de paiements en stablecoin basée à Toronto, dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 200 millions de dollars.

Aperçu
  • Ripple prévoit de finaliser l'acquisition de Rail pour 200 millions de dollars au quatrième trimestre.
  • Cette acquisition sera essentielle à l'expansion de Ripple sur le marché des paiements en stablecoin.

Ripple, la société derrière le token de cryptomonnaie XRP (XRP) et le stablecoin Ripple USD (RLUSD), a annoncé son acquisition de Rail le jeudi 7 août, précisant dans un communiqué de presse que cet accord renforcera la solution de paiements en stablecoin de l'entreprise.

Selon les détails partagés par Ripple dans l'annonce, l'accord de 200 millions de dollars pour Rail devrait être conclu au quatrième trimestre de 2025.

Avec cette initiative, Ripple aura accès à l'infrastructure de Rail, comprenant des comptes virtuels, un réseau de partenaires bancaires et un support administratif automatisé, visant à renforcer sa position sur le marché mondial des stablecoins B2B évalué à 36 milliards de dollars.

La stratégie stablecoin de Ripple

Parmi les autres avantages clés de l'intégration de Ripple et Rail via cette acquisition figurent des paiements entrants et sortants complets en stablecoin à travers des corridors clés, sans que les clients n'aient à détenir des cryptomonnaies dans leurs bilans. 

Les clients auront également accès aux paiements de parties tierces et aux flux de trésorerie internes. Les entreprises offriront un support pour plusieurs actifs numériques, y compris XRP et RLUSD.

Ripple prévoit d'exploiter Rail, non seulement pour rationaliser ses opérations et étendre sa portée, mais aussi pour avoir un rôle significatif dans le secteur des paiements en stablecoin B2B.

L'acquisition de Rail s'ajoute à plusieurs accords importants conclus par Ripple ces dernières années, notamment l'accord de 1,25 milliard de dollars pour le courtier principal multi-actifs Hidden Road annoncé en avril. À ce jour, l'entreprise a dépensé plus de 3 milliards de dollars en acquisitions et investissements stratégiques.

Cette dernière initiative intervient alors que les États-Unis franchissent une étape majeure dans la réglementation des stablecoins avec le GENIUS Act. Ripple a lui-même demandé une licence bancaire nationale. Pendant ce temps, le stablecoin RLUSD de l'entreprise a atteint une capitalisation boursière de 612 millions de dollars.

