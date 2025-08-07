Au cours des dernières 24h, la liquidation totale des contrats sur l'ensemble du réseau s'est élevée à 274 millions de dollars américains, principalement en raison de l'effondrement des positions longues. Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/07 23:30 Partager

PANews a rapporté le 7 août que les données de Coinglass ont montré qu'au cours des dernières 24h, le marché des cryptomonnaies a enregistré 274 millions de dollars de contrats liquidés à travers le réseau, dont 216 millions de dollars en positions longues et 58,4268 millions de dollars en positions courtes. Le montant total de liquidation pour BTC était de 36,6255 millions de dollars, et le montant total de liquidation pour ETH était de 138 millions de dollars. PANews a rapporté le 7 août que les données de Coinglass ont montré qu'au cours des dernières 24h, le marché des cryptomonnaies a enregistré 274 millions de dollars de contrats liquidés à travers le réseau, dont 216 millions de dollars en positions longues et 58,4268 millions de dollars en positions courtes. Le montant total de liquidation pour BTC était de 36,6255 millions de dollars, et le montant total de liquidation pour ETH était de 138 millions de dollars.