SharpLink lève 200 millions de dollars pour porter le trésor d'Ethereum au-delà du seuil de 2 milliards de dollars

Auteur : Crypto.newsSource : Crypto.news
2025/08/07 22:33
Ethereum
SharpLink Gaming a obtenu 200 millions de dollars d'investisseurs institutionnels dans le cadre d'un parrainage direct, préparant le terrain pour ce qui pourrait devenir l'une des plus grandes réserves d'ETH au monde, dépassant les 2 milliards de dollars en valeur, selon l'entreprise.

Aperçu
  • SharpLink Gaming a levé 200 millions de dollars auprès d'investisseurs institutionnels pour porter sa réserve Ethereum au-delà de 2 milliards de dollars.
  • Cette initiative intervient quelques jours seulement après que l'entreprise a révélé une acquisition d'ETH de 304 millions de dollars, portant ses avoirs à 521 939 ETH.

Le 7 août, la société de jeux basée à Minneapolis, SharpLink Gaming, a annoncé avoir conclu des accords d'achat avec quatre investisseurs institutionnels non divulgués pour lever 200 millions de dollars par le biais d'un placement par offre publique d'actions ordinaires au prix de 19,50 dollars par action.

Le capital, dont la clôture est prévue pour le 8 août, sera entièrement déployé pour étendre les réserves d'Ethereum (ETH) de l'entreprise, une initiative qui porterait ses avoirs totaux en ETH au-delà de la barre des 2 milliards de dollars aux prix actuels et renforcerait l'alignement de l'entreprise avec Ether en tant qu'actif de réserve principal.

Selon le communiqué de presse, l'accord a été négocié par l'agent de placement principal A.G.P./Alliance Global Partners et l'agent de placement secondaire Societe Generale, avec Cantor comme conseiller financier.

Accélération stratégique ou course à l'armement des réserves ?

Pour SharpLink, le timing de cette levée semble loin d'être une coïncidence. L'annonce des 200 millions de dollars est intervenue à peine 48 heures après que l'entreprise a révélé dans un dépôt SEC du 5 août qu'elle avait acquis 83 561 ETH pour 304 millions de dollars, portant ses avoirs totaux en Ethereum à 521 939 ETH, d'une valeur légèrement inférieure à 1,9 milliard de dollars aux prix actuels.

Selon l'entreprise, le capital pour cet achat provenait de deux tranches récentes de ventes d'actions sur le marché totalisant plus de 540 millions de dollars. Cette dernière injection de 200 millions de dollars semble viser à consolider la place de SharpLink près du sommet du classement des réserves d'Ethereum.

Cette mission semble de plus en plus définie non seulement par l'accumulation, mais aussi par la rapidité et la détermination avec lesquelles elle peut être exécutée. L'entrée de SharpLink dans l'espace des réserves d'Ethereum ne remonte qu'à deux mois, mais elle a déjà dépassé 64 autres entreprises suivies par SER, un service de données surveillant les réserves d'ETH des entreprises on-chain.

Une seule entreprise, BitMine de Tom Lee, en détient désormais davantage : 833 137 ETH évalués à près de 3 milliards de dollars, comme révélé dans un dépôt distinct du 5 août. La position de BitMine reflète un taux de croissance stupéfiant, sa réserve d'Ethereum passant de zéro à dominante en un peu plus de cinq semaines.

La stratégie de SharpLink, cependant, diverge en style, sinon en ambition. Plutôt que de présenter sa démarche comme une saisie d'actifs, l'entreprise a décrit Ethereum comme une "réserve d'infrastructure", un pari à long terme sur la couche d'utilité de la finance décentralisée plutôt que comme un simple réservoir de valeur volatile.

Selon des divulgations précédentes, SharpLink a staké 100% de ses ETH, générant 3,4 millions de dollars de récompenses depuis juin. Cela crée un effet composé : à mesure que l'ETH s'apprécie, les récompenses de staking augmentent également, ce qui peut ensuite être réinvesti dans plus d'ETH. La métrique de "Concentration ETH" de l'entreprise, qui mesure les avoirs pour 1 000 actions diluées, a augmenté de 83% depuis juin, démontrant l'efficacité avec laquelle la stratégie se traduit en valeur pour les actionnaires.

