Ripple va acquérir la plateforme de Stablecoin Rail pour 200 millions de dollars - Impact sur le prix du XRP ?

Ripple, une force majeure dans la blockchain d'entreprise et les paiements basés sur les crypto, a annoncé jeudi son acquisition de la plateforme Rail, propulsée par des stablecoins, pour 200 millions de dollars. Aujourd'hui, nous acquérons @RailFinancial : https://t.co/phM8Bnsa7m Cela renforce le leadership de Ripple dans l'infrastructure crypto et les paiements par stablecoin en ajoutant les robustes capacités de back-office et de comptes virtuels de Rail à notre réseau de paiements mondial. Découvrez comment cet accord permet... — Ripple (@Ripple) 7 août 2025 Ripple a déclaré qu'elle intégrera les comptes virtuels et les outils automatisés de back-office de Rail, simplifiant ainsi les transactions commerciales internationales. "Les stablecoins deviennent rapidement une pierre angulaire de la finance moderne. Avec Rail, nous sommes uniquement positionnés pour conduire la prochaine phase d'innovation et d'adoption des stablecoins et de la blockchain dans les paiements mondiaux", a déclaré Monica Long, présidente de Ripple. Les capacités des Stablecoins rencontrent le moteur de liquidité de Ripple Dans un communiqué de presse partagé avec CryptoNews, l'entreprise a déclaré qu'avec cet accord, Ripple et Rail soutiendront conjointement la demande croissante de flux basés sur les stablecoins. Ensemble, ils fourniront des capacités de paiement entrant et sortant à travers les corridors mondiaux sans exiger que les clients détiennent des crypto sur leurs bilans. Cela ouvre des portes pour les paiements de tiers, les flux de trésorerie internes et l'intégration de divers actifs numériques, y compris le XRP de Ripple, le stablecoin RLUSD et d'autres. Les clients bénéficieront de comptes virtuels et d'outils de collecte, éliminant le besoin de comptes bancaires crypto ou de portefeuilles d'échange centralisés—réduisant ainsi les frictions opérationnelles. Un pas audacieux vers la domination mondiale des crypto "Ripple partage notre vision", a déclaré le PDG de Rail, Bhanu Kohli, notant que Rail est en voie de traiter plus de 10% du volume projeté de 36 milliards de dollars de paiements B2B en stablecoin en 2025. "Ensemble, nous sommes ravis d'apporter notre innovation aux millions d'entreprises qui déplacent de l'argent à l'international." L'accord devrait être conclu au quatrième trimestre 2025, sous réserve d'approbations réglementaires. Avec plus de 3 milliards de dollars déjà investis dans l'écosystème crypto, la dernière acquisition de Ripple renforce son intention de diriger non seulement la liquidité XRP mais aussi les rails de paiement crypto plus larges. Ripple sélectionne BNY comme Dépositaire principal pour RLUSD En juillet, Ripple a nommé la Bank of New York Mellon Corporation (BNY) comme dépositaire principal pour son stablecoin, Ripple USD (RLUSD). Selon Ripple, c'est un pas en avant pour stimuler l'adoption institutionnelle des actifs numériques, BNY développant son rôle dans le rapprochement entre la finance traditionnelle et l'espace des actifs numériques. Action du prix XRP Au moment de la publication, XRP se négocie à 3,06 $, marquant une augmentation de 2,95% au cours des dernières 24 heures, selon les dernières données de CryptoNews. L'actif a rebondi depuis un récent bas de 2,97 $, poursuivant sa dynamique ascendante suite à l'acquisition de haut profil par Ripple de la plateforme de stablecoin Rail pour 200 millions de dollars. La fourchette de trading sur 24 heures a vu XRP fluctuer entre 2,9645 $ et 3,0889 $, avec un volume de trading solide de 33,55 millions de XRP. 