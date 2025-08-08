Ripple va acquérir la plateforme de Stablecoin Rail pour 200 millions de dollars - Impact sur le prix du XRP ?

Ripple, une force majeure dans la blockchain d'entreprise et les paiements basés sur les crypto-monnaies, a annoncé jeudi son acquisition de la plateforme Rail, alimentée par des stablecoins, pour 200 millions de dollars.
Ripple a déclaré qu'il intégrera les comptes virtuels et les outils de back-office automatisés de Rail, simplifiant ainsi les transactions commerciales internationales.
"Les Stablecoins deviennent rapidement une pierre angulaire de la finance moderne. Avec Rail, nous sommes particulièrement bien positionnés pour conduire la prochaine phase d'innovation et d'adoption des stablecoins et de la blockchain dans les paiements mondiaux", a déclaré Monica Long, présidente de Ripple.
Dans un communiqué de presse partagé avec CryptoNews, l'entreprise a déclaré qu'avec cet accord, Ripple et Rail soutiendront conjointement la demande croissante de flux basés sur les stablecoins. Ensemble, ils fourniront des capacités de paiement entrant et sortant à travers les corridors mondiaux sans exiger des clients qu'ils détiennent des crypto-monnaies dans leurs bilans.
Cela ouvre la porte aux paiements par des Plateformes tierces, aux flux de trésorerie internes et à l'intégration de divers actifs numériques, y compris le XRP de Ripple, le stablecoin RLUSD et d'autres.
Les clients bénéficieront de comptes virtuels et d'outils de collecte, éliminant ainsi le besoin de comptes bancaires crypto ou de portefeuilles d'échange centralisés, réduisant ainsi les frictions opérationnelles.
"Ripple partage notre vision", a déclaré le PDG de Rail, Bhanu Kohli, notant que Rail est en passe de traiter plus de 10% du volume de paiements B2B en stablecoins mondial projeté à 36 milliards de dollars en 2025. "Ensemble, nous sommes ravis d'apporter notre innovation aux millions d'entreprises qui transfèrent de l'argent à l'international."
La conclusion de l'accord est prévue pour le quatrième trimestre 2025, sous réserve des approbations réglementaires. Avec plus de 3 milliards de dollars déjà investis dans l'écosystème crypto, la dernière acquisition de Ripple renforce son intention de diriger non seulement la liquidité du XRP, mais aussi les rails de paiement crypto plus larges.
En juillet, Ripple a nommé la Bank of New York Mellon Corporation (BNY) comme dépositaire principal pour son stablecoin, Ripple USD (RLUSD).
Selon Ripple, il s'agit d'une avancée dans la promotion de l'adoption institutionnelle des actifs numériques, BNY renforçant son rôle dans le rapprochement entre la finance traditionnelle et l'espace des actifs numériques.
Au moment de la publication, le XRP se négocie à 3,06 $, marquant une augmentation de 2,95 % au cours des dernières 24 heures, selon les dernières données de CryptoNews.
L'actif a rebondi depuis un récent plus bas de 2,97 $, poursuivant sa dynamique haussière suite à l'acquisition très médiatisée par Ripple de la plateforme de stablecoin Rail pour 200 millions de dollars. La fourchette de trading sur 24 heures a vu le XRP fluctuer entre 2,9645 $ et 3,0889 $, avec un volume de trading solide de 33,55 millions de XRP.
D'un point de vue technique, le XRP semble se consolider juste au-dessus du Niveau de support psychologique de 3,00 $, après une forte hausse qui a commencé début juillet.
Avec l'accord de Ripple pour acquérir Rail qui devrait stimuler l'utilité des actifs numériques à travers son réseau de paiement, les traders surveillent attentivement le XRP pour voir si cette dynamique motivée par les nouvelles peut se traduire par un rallye de prix soutenu.