Directeur de recherche de Bitwise : Si les actifs crypto sont inclus dans les 401(k), ils pourraient attirer jusqu'à 800 milliards de dollars en afflux

PANews a rapporté le 7 août que Ryan Rasmussen, responsable de la recherche chez Bitwise, a publié un document indiquant que si les actifs crypto représentaient 1% à 10% du total des actifs des comptes de retraite 401(k), l'afflux potentiel correspondant serait de 80 milliards à 800 milliards de dollars. Les données de Bitwise montrent qu'au deuxième trimestre 2024, les actifs totaux dans les plans 401(k) américains approcheront les 8 billions de dollars.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.