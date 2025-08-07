Directeur de recherche de Bitwise : Si les actifs crypto sont inclus dans les 401(k), ils pourraient attirer jusqu'à 800 milliards de dollars en afflux Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/07 23:44 Partager

PANews a rapporté le 7 août que Ryan Rasmussen, responsable de la recherche chez Bitwise, a publié un document indiquant que si les actifs crypto représentaient 1% à 10% du total des actifs des comptes de retraite 401(k), l'afflux potentiel correspondant serait de 80 milliards à 800 milliards de dollars. Les données de Bitwise montrent qu'au deuxième trimestre 2024, les actifs totaux dans les plans 401(k) américains approcheront les 8 billions de dollars.

